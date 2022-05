A través de sus redes sociales, Charlize Theron presentó a Clea de manera oficial, tras aparecer en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Esta nota contiene spoilers.

En sus redes sociales, Charlize Theron ha celebrado su llegada oficial al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Clea, el nuevo personaje de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

En la escena postcréditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, protagonizada por Elizabeth Olsen y Benedict Cumberbatch, aparece Charlize Theron cómo Clea llevándose a Stephen a la Dimensión Oacura.

En la fotografía compartida por Charlize Theron puede verse caracterizada como Clea, el personaje de Marvel que apareció en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quien en los cómics es alumna del Hechicero Supremo y al final se les relaciona románticamente.

Clea es uno de los personajes más importantes en los cómics de Doctor Strange

Charlize Theron ha anunciado su llegada de manera oficial al UCM como Clea, una de las hechiceras más importantes en los cómics de Doctor Strange.

La aparición de Clea en una de las escenas postcréditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha dado un guiño de lo que podría ser la siguiente entrega del Hechicero Supremo.

Y es que meses antes de que se estrenara ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ya se rumoraba la incursión de Charlize Theron al UCM.

Aunque muchos apostaban porque el personaje que Charlize Theron interpretaría sería Sue Storm de Los 4 Fantásticos, al final terminó siendo Clea, sobrina de Dormammu y quien en los cómics tiene una participación muy importante.

Charlize Theron presenta a Clea en el UCM de manera oficial (@CharlizeAfrica / Twitter)

Charlize Theron presenta a Clea en el UCM de manera oficial (@CharlizeAfrica / Instagram )

Clea es la Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura y esposa de Doctor Strange

En redes sociales, Charlize Theron ha oficializado su llegada al UCM como Clea, el nuevo personaje que apareció en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

En los cómics, Clea quien ahora será interpretada por Charlize Theron, es hija del príncipe mhuruuk Orini, heredero de la Dimensión Oscura y Umar, hermana de Dormammu, quien ya se enfrentó a Doctor Strange en la primera entrega.

Sin embargo, aunque Dormammu fue quien crió a Clea y le enseñó a usar magia, ella se niega a seguir los pasos de su tío, por lo que se une a Doctor Strange para evitar una invasión a la Tierra.

Poco después, Clea, quien es la Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura , se convierte en aprendiz de Doctor Strange y, posteriormente en su esposa.

Habrá que esperar para saber más sobre la participación de Charlize Theron como Clea tras aparecer en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Clea y Doctor Strange en los cómics de Marvel (Marvel Comics)