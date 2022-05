‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ experimentó una gran caída en la taquilla en su segunda semana en cartelera al perder entre un 55%-80% de recaudación; aún así sigue dominando a nivel mundial.

De acuerdo con Box Office Mojo, en su segunda semana, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ hizo 61 mdd (1.2 mil mdp) en Estados Unidos y 83 mdd (1.6 mil mdp) en el resto del mundo.

Sería la segunda peor caída de una película de Marvel, sólo superada por ‘Black Widow’ de 2021 que tuvo una caída de 79% entre una semana; en este caso, se le atribuyó al estreno simultáneo con Disney+.

Tercer Ojo de Doctor Strange (Disney)

A pesar de que los números de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no son tan buenos en su segundo fin de semana, son suficientes para que la película se mantenga liderando la taquilla.

Además de que en tan sólo 9 días, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya junto 688 mdd en general, lo que ya le asegura ser un éxito, superando por mucho su presupuesto de 200 mdd.

Se estima que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ podría alcanzar los 750-800 mdd de taquilla final, tomando en cuenta la competencia que ‘Top Gun: Maverick’ significaría en unas semanas.

¿Por que se cayó la taquilla de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

A muchos sorprende el desempeño flojo de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en su segundo fin de semana, luego que tuvo un inicio donde casi alcanzó los 500 mdd sin problemas.

Gran parte de los sucedido con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se le atribuye al “de boca en boca” que ha sido muy divisivo entre fans y medios especializados.

Hay quienes opinan que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una de las mejores películas de Marvel, otros señalan que no es nada del otro mundo, y unos más la consideran de las peores.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios )

Al parecer, los últimos dos grupos sería mayoritarios, lo cual se reflejó en la caída de una semana a otra de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

El principal señalamiento es que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tiene mucho potencial desperdiciado, desde personajes, hasta tramas.

Además a algunos les parece excesivo la conectividad de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ con el MCU, pues la película no puede subsistir sin otras series y películas lanzadas anteriormente.

Con información de Box Office Mojo.