‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ llega con mucha expectativa tras de sí, pues será la película que nos lleve dentro del multiverso de una buena vez.

Además, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ trae consigo una gran oleada de rumores, que involucran la llegada de múltiples personajes importantes al MCU.

Con todo esto, ¿‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ cumple con su cometido? En parte, aunque la expectativa ha sido tan alta que tal vez muchos se decepcionen.

Doctor Strange in the Multivese of Madness (Marvel Studios )

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es puro fan service, con una historia con potencial que no llega a explotar realmente.

El filme apunta a una buena historia y personajes interesantes, bajo la dirección de Sam Raimi; pero al final, sólo llega a subsistir por sus cameos.

Así que vamos a ver lo que nos prepara ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

¿De qué trata ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se sitúa en un momento donde el Hechicero tiene que afrontar la boda de su eterno amor, Christine.

Sin embargo, las cosas serán interrumpidas por la inesperada llegada de América Chavez, quien es perseguida por alguien desconocido que busca su poder, que no es otro que viajar en el multiverso a placer..

Así, Strange junto a Wong deberán de cuidar a América, previniendo que sus habilidades no caigan en malas manos; contando con la ayuda de la Bruja Escarlata, quien también tiene interés en el multiverso luego de lo ocurrido en Westview.

La premisa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es un tanto caótica, y por lo mismo no llega a aterrizar del todo en las dos horas de metraje.

América Chávez en ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Marvel Studios)

Sam Raimi resume toda la problemática de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, explicando lo mejor que puede un concepto tan complejo como el multiverso.

Curiosamente, este desarrollo apresurado hace que la trama de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ fluya y nos lleve a los puntos importantes sin tener tanto relleno.

Además de que se le da un buen tiempo en pantalla a los “protagonistas” de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, siendo la más beneficiada Wanda, cuya subtrama es la más interesante.

Aunque para entender las motivaciones de la Brujra Escarlata, debieron de haber visto todo ‘WandaVision’, pues los eventos de la serie se ligan con la película.

Wanda en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (Marvel Studios )

Sin esto, muchas cosas que pasan en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ carecerán de sentido, a pesar del esfuerzo de Sam Raimi porque sean inteligibles.

¿Cómo son las actuaciones de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tiene un elenco probado, actores y actrices están totalmente en tono con sus personajes, pues los llevan interpretando varios años.

Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen vuelven a demostrar que ninguna otra persona podría interpretar al Doctor Strange o Wanda Maximoff, sobretodo la actriz, que nos da una de las mejores versiones de Wanda.

Benedict Wong como Wong también hace lo propio en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, manteniendo ese toque divertido, sin dejar de lado que tiene un poder igual al del Hechicero Supremo.

Lo mismo va para los regresos, de los cuales no podemos hablar mucho; pero les aseguramos que sus interpretes se sienten muy cómodos con sus personajes (o las variantes).

Wanda y sus hijos en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (Marvel Studios )

En cuanto a Xochitl Gomez como América Chavez, hace un papel decente, sin llegar a ser espectacular; aunque para sus 16 años, la joven es una gran promesa del MCU.

La América Chavez de Xochitl Gomez es sumamente carismática y se integra bien a la trama de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Sobretodo por la pequeña relación alumna/maestro (y hasta cierto punto, padre e hija) con Doctor Strange, pues ella es vital para el desarrollo del Hechicero y a la inversa.

La química entre Xochitl Gomez y Benedict Cumberbatch es buena en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Disney)

¿Cómo son los efectos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

Marvel nunca ha tenido empacho en gastar gran parte de su presupuesto en efectos visuales impactantes, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no es la excepción.

Al grado que en ciertos momentos, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es la película que ha llevado el CGI del MCU a un nuevo nivel.

Sam Raimi se tomó muy en serio el origen “psicodélico” del Doctor Strange, para darnos un espectáculo visual digno de uno de los conciertos más locos de Pink Floyd en su buena época.

Doctor Strange (Marvel Latinoamérica / YouTube)

Vemos en pantalla como literalmente se dobla la realidad, se empalman los universo y las identidades se pierden en transiciones que son difíciles del describir.

Son los momentos donde el multiverso se hace patente que la película brilla en su estética.

En el resto de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, podemos decir que están a la altura del resto del MCU, sin llegar a más.

¿Vale la pena ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es fan service y un espectáculo visual impresionante, como casi todas las películas de Marvel.

Si has seguido a este universo desde hace más de 10 años, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es sin lugar a dudas una obligada.

Aunque hay cameos relevantes, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no es la “locura” que se ha mencionado en varios rumores, lo cual podría decepcionar a varios.

Patrick Stewart confirma su aparición en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ (Marvel)

También está el hecho de que si no te has obligado a ver TODO Marvel, o tienes mala memoria, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ te parecerá ininteligible en algunas escenas.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una película de Marvel hecha para el fan de Marvel, si buscas algo más aquí, no lo encontrarás.

Eso llega a ser una lástima, pues ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ demuestra un gran potencial para subsistir por sí misma; quedándose corta en algunos aspectos.