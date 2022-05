‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ está teniendo un buen paso en taquilla; sin embargo, las opiniones son mixtas acerca de la película entre los fans de Marvel.

Algunos consideran que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una gran película; otros que le faltó algo. En este último punto, se ha comenzado a rumorar la existencia de un “Raimi Cut”.

De acuerdo con la insider Grace Randolph, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendría una versión extendida con 40 minutos extras, los cuales fueron cortados de la edición final.

Tercer Ojo de Doctor Strange (Disney)

Este “Raimi Cut” de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería más violento, sangriento y contaría con varios de los cameos ampliamente rumorados, según Grace Randolph.

Menciona que sus fuentes sólo le confirmaron que el “Raimi Cut” de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ abría con la muerte de Mordo a manos de la Bruja Escarlata, en una escena bastante gráfica.

Sin embargo, parece que a Kevin Feige y a muchas personas de grupos de prueba, no les gustó esta versión de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, de ahí que se haya cambiado.

¿Hay pruebas de las existencia del “Raimi Cut” de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

Todas las películas pasan por un extenso proceso de edición, eso incluye a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, de ahí que es posible en cierto modo que exista un “Raimi Cut”.

Además está el hecho que originalmente se anunció que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendría una duración de 2:28 horas, cuando al final sólo duró 120 minutos.

Tampoco hay que olvidar que previo a su estreno, se confirmó que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tuvo múltiples regrabaciones, se habla de que se volvió a filmar el 80% de la película.

Doctor Strange in the Multivese of Madness (Marvel Studios )

Esto lo dijo el propio Bruce Campbell, amigo de Sam Raimi y que apareció en un par de cameos en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; incluso Benedict Cumberbatch señaló algo al respecto.

Sin embargo, ni Disney ni Sam Raimi han mencionado algo de una edición del director de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; por lo que todo queda en mera especulación.

Dado que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es un éxito en recaudación, y Sam Raimi no parece tener problemas con Marvel, es poco probable que en algún momento veamos este supuesto “Raimi Cut”.

Con información de Grace Randolph y Cosmic Book News.