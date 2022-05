Ya tuvimos las primeras funciones de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, lo que ha provocado varias dudas entre los fans debido a sus crípticas escenas post-créditos.

En total, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tiene dos escenas post-créditos, una que aporta a la trama general del MCU, la otra bien te la puedes saltar.

Comenzaremos por la escena de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ que va después de los créditos iniciales y que a muchos les está causando conflicto; esto significa que habrá varios SPOILERS.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios )

La escena nos muestra a Strange encontrándose con una hechicera interpretada por Charlize Theron, que le menciona que por su culpa ha sucedido una “incursión” y ahora la deben arreglar entre los dos.

Esta hechicera no es otra que Clea, quien es alumna de Strange en los cómics y ya se había anunciado su aparición en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Clea le estaría solicitando su ayuda a Strange para evitar que dos universos colapsen el uno contra el otro, cosa que sucede cuando un viajero permanece y altera los eventos de otro universo, como lo hicieron el hechicero y América.

En posteriores producciones de Marvel veremos cuáles universos colapsaron y qué sucede con Clea y Strange.

¿Cómo es la segunda escena post-créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

La segunda escena post-créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una de cierre humorístico, que hace referencia a un chiste que se ve en la película.

Vemos como el dueño del puesto de pizza de donde América tomó comida se sigue golpeando por culpa del hechizo de Doctor Strange; hasta que se detiene tras unos segundos.

Luego de eso ve a la pantalla y grita “Se Acabó”, con lo que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ termina su metraje oficialmente.

América Chávez en ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Marvel Studios)

Esta escena simplemente anuncia el final de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, además de que le da seguimiento a la broma del hechizo, pues se mencionó que dejaría de golpearse luego de una semana.

Fuera de esto, no hay nada más tras los créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; bueno, sólo la advertencia de que el Hechicero Supremo regresará.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya está en salas de cine en México.