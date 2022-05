Ahora que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya está en cines, algunos fans estarían encontrando algunos guiños curiosos en la película, como una supuesta referencia a Ciudad Gótica.

Así es, de acuerdo con algunas personas, Ciudad Gótica aparece en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, esto en la parte donde América y le Hechicero entran en el multiverso.

En una de las transiciones se puede ver una ciudad en tonos grises y se escucha una risa de fondo, lo que ha sido interpretado como una referencia a Ciudad Gótica.

Ciudad Gótica en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Especial)

Toda la estructura de la ciudad remite a Gótica, mientras que la risa sería un guiño al Joker, dando a entender que el Universo DC existe en el Multiverso Marvel.

Hay que mencionar que esta es sólo una teoría de los fans, no hay nada oficial por parte de Sam Raimi, Disney o Marvel de que Ciudad Gótica aparezca en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Aún así, a muchos les parece una extraña coincidencia este posible pequeño guiño a Ciudad Gótica en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

El Universo DC ya había sido confirmado en el MCU antes de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Hay que mencionar que el MCU ya había confirmado la existencia del Universo DC antes de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; esto fue en ‘Eternals’.

En la película de Chloé Zhao se menciona explícitamente a Batman y Superman, además la directora mencionó que se basó en ‘Man of Steel’ de Zack Snyder para darle forma a Ikaris.

Se puede decir que el Universo DC existe en el MCU como una ficción, es decir, en cómics, series y películas; de ahí que se conozcan a personajes como Superman y Batman, pero no los veamos en pantalla.

En ese sentido, es posible que se pudiera ir al DCEU, pues estaría en otro universo, tal y como muchos mencionan sucede en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Obviamente hay muy pocas posibilidades de ver un crossover entre el DCEU y el MCU, más allá de las menciones de ‘Eternals’ y la aparente en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Principalmente por la rivalidad histórica entre Marvel y DC, así como el caos que hay en Warner Bros. con los personajes de la Liga de la Justicia.

