Una cosa que está causando confusión entre los fans de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, es la aparición de un tercer ojo en la frente del Hechicero Supremo.

En la película nunca se explica bien el por qué Doctor Strange tiene un tercer ojo ni cuál es la función de este; no obstante, existe un paralelismo de este nuevo “poder” con lo que sucede en los cómics.

En los cómics de Doctor Strange, el hechicero puede abrir un tercer ojo cuando usa los poderes del “Ojo de Agamotto’, con el que puede ver el alma de las personas y recrear eventos del pasado.

Tercer Ojo de Doctor Strange (Marvel)

El tercer ojo de Doctor Strange también funciona para atravesar la Dimensión Oscura y arrojar rayos de energía; aunque el efecto es temporal y no está “incrustado” en el cuerpo del héroe.

Esto es algo diferente a lo que vemos en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, donde parece que el ojo forma parte de su cuerpo y lo puede abrir y cerrar a placer.

Lo cual podemos ver en la escena final y en el post-créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, cuando se encuentra con Clea.

¿Cómo funciona el tercer ojo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

Como mencionamos, las funciones del tercer ojo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no quedan del todo claras; el Strange Siniestro lo tiene, pero no se ve que lo use.

Simplemente se infiere que este tercer ojo sería una consecuencia en el cuerpo de Doctor Strange por el uso continuo del Darkhold y que se podría abrir incluso si su portador muere.

En ese sentido, el que el Doctor Strange “normal” lo tenga, bien podría implicar lo mismo; una consecuencia del uso del Darkhold para “deambular” y poseer a su versión zombie.

En otras palabras, Doctor Strange podría tener trazas de corrupción en su cuerpo por exponerse a la magia negra del libro prohibido.

Hay que tomar en cuenta que el “Ojo de Agamotto” no tiene una función poderosa en el MCU como sí la tiene en los cómics, recordemos que este artefacto mágico era en realidad una Gema del Infinito.

Habrá que esperar para ver si el tercer ojo de Doctor Strange implica algo para el personaje en futuros proyectos, o queda como un mero “guiño” a los cómics del Hechicero.