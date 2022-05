La premiere de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y muchos de los fanáticos ya se preguntan cuántas escenas post créditos hay.

Según ha corroborado Comic Book , en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sí tiene escenas post créditos, tal y como ya ha acostumbrado Marvel a su audiencia.

Y es que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una de las películas más esperadas desde ‘Spider-Man: No Way Home’ pues, tal y como ha dicho Kevin Feige , es un paso hacia el futuro de Marvel Studios.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tiene dos escenas post créditos

El inminente estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ llegará este próximo 5 de mayo a todas las salas de cine y sí, cuenta con dos escenas post créditos.

Estas dos escenas post créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, tal y como se ha adelantado, serán de suma importancia para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ).

Aunque, cabe recordar que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se enfocará principalmente en el Multiverso, por lo que habrá que recordar que hay muchos hilos para esta nueva historia.

Doctor Strange in the Multivese of Madness (Marvel Studios )

Estas podrían ser las escenas post créditos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Quienes ya han tenido la oportunidad de ver ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, han confirmado que esta película tiene dos escenas post créditos.

Muchos especulan si es que una de estas dos escenas post créditos revelará el futuro para una tercera película de Doctor Strange y Benedict Cumberbatch.

Otros más han apostado por una película en solitario de Scarlet Witch o Wanda Maximoff interpretada por Elizabeth Olsen, quien tomará un rol protagónico en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Otros más aseguran que se tratara sobre los Illuminati , grupo confirmado que aparecerá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y abrirá las puertas a nuevos superhéroes como los X-Men.