‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendría cameos de los X-Men y Los 4 Fantásticos; además de otros personajes de Marvel, así como variantes de los mismos.

Ahora que ya no ha rumores sobre ‘Spider-Man: No Way Home’, toca turno de que la expectativa se vaya a la próxima producción multiversal, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Ya se sabe que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ contará con la participación de Wanda Maximoff y America Chavez; pero no serían las únicas en llegar a la película.

De acuerdo con varios insiders, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendría cameos de varios personajes de los X-Men y Los 4 Fantásticos, siendo la introducción de estos al MCU.

Una película habría reunido a los X-Men con Deadpool (Twentieth Century Fox)

Los rumores indican que Hugh Jackman regresaría como Wolverine, además de que tendríamos a un Profesor Xavier en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Al respecto de este último, hay distintas versiones, pues unos indican que sería Patrick Stewart, mientras que otros señalan a James McAvoy para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

También se menciona que la Mystique de Jennifer Lawrence haría una aparición en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, junto a Deadpool.

Del lado de Los 4 Fantásticos, hablan sobre la Antorcha Humana y El Señor Fantástico; sin embargo, no mencionan si serían nuevos actores o los de alguno de los proyectos pasados de Fox.

Actores de MCU regresarían en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ con otros personajes

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ también tendría el regreso de actores y actrices de películas pasadas, aunque con otros personajes.

Aprovechando el tema del multiverso, veríamos el regreso de variantes de algunos Vengadores, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Rumores indican que Chris Evans sería Capitán Hydra, una versión maligna del Capitán América que ya se pudo ver en algunos cómics de Marvel.

Hayley Atwell también estaría en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en el papel de la Capitana Carter.

Capitán América (Disney/Marvel)

Otro en regresar a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería Tom Hiddleston como Loki y James Spader como Ultron.

Incluso se menciona que veríamos a Tom Cruise como un Tony Stark de otro universo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará en mayo de 2022.

Con información de BGR, Daniel Richtman y Express.