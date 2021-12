Deadpool podría aparecer en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ siendo esta su llegada al UCM, según reportan varios insiders.

La locura del estreno de ‘ Spider-Man: No Way Home’ ha desatado las teorías sobre cómo se introducirán a los nuevos personajes para la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Esto ha incluido a uno de los personajes favoritos y más irreverentes de Marvel: Deadpool, uno de los primeros en confirmarse que serían parte del UCM.

Deadpool (@vancityreynolds)

¿Cómo podrían introducir a Deadpool en el UCM?

Un nuevo rumor asegura que Deadpool podría hacer su primera aparición en el UCM muy pronto, siendo su debut en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.

De acuerdo con The Direct USA y MCU Direct , Deadpool estaría haciendo su primera aparición oficial en el UCM en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.

Cabe recordar que la nueva información sobre ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’, es que se están haciendo reshoots .

Esto debido a que ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’ incluirían varios cameos del UCM, siendo uno de ellos el de Deadpool.

De momento, tras el tráiler de ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’ presentado como la segunda escena post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) sería uno de los personajes confirmados para esta nueva entrega.

Elizabeth Olsen como Scarlet Witch (Disney+)

Los eventos de ‘WandaVision’ se relacionan directamente con ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’

Los rumores de la integración de Deadpool en el UCM sobre cuándo y cómo podrían llegar antes de lo esperado en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.

La llegada de Deadpool de manera oficial al UCM daría entrada a los mutantes -X-Men - a Marvel Studios pero, cabe recordar que Wanda también es una mutante, al menos en la mayor parte de la historia de los cómics.

Y su aparición en el tráiler de ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’ confirma que esta nueva entrega estará directamente relacionada con los eventos de ‘ WandaVision ’ y, por su puesto de ‘Spider-Man: No Way Home’

Asimismo, ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’ introduciría a nuevos personajes, como podría ser el caso de Deadpool y, el de América Chávez / Miss América (Xochil Gomez).

Además se rumora que Loki (Tom Hiddleston) también sería uno de los que aparecerían en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’, tal y como lo haría Deadpool.