Benedict Cumberbatch tendrá que regrabar algunas escenas Doctor Strange 2. La segunda entrega del mago cósmico de Marvel Studios no cuenta aún con su metraje definitivo.

Esto porque Benedict Cumberbatch y todo el equipo que conforma Doctor Strange 2 volverán al set de filmación para realizar nuevas tomas sobre la historia del médico cirujano Stephen Strange.

Según The Hollywood Reporter, las regrabaciones que Benedict Cumberbatch hará son bastante significativas, ya que contempla hacer nuevas tomas de la cinta, así como algunas fotografías para los escenarios que habrá en Doctor Strange 2.

Esta decisión involucra a Marvel Studios, el director 2 Sam Raimi y al guionista Michael Waldron, quien se encuentra a marchas forzadas en la escritura de estas nuevas secuencias para Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange (Marvel/Disney)

¿ Cuánto tiempo regrabará Benedict Cumberbatch las escenas para Doctor Strange 2?

Fuentes cercanas a la película Doctor Strange 2 mencionan que Benedict Cumberbatch tendría que volver al set de grabación al menos por seis semanas más.

Las jornadas de reshoot de Doctor Strange 2 serían de seis días a la semana. Situación que Benedict Cumberbatch viviría hasta principios del año que viene.

No se sabe si las escenas de Benedict Cumberbatch involucrarán a más actores que aparecerán en Doctor Strange 2 como Elizabeth Olsen, Benedict Wong y Rachel McAdams.

Benedict Cumberbatch en la película Doctor Strange (Tomada de Video)

Regrabar escenas no es algo que desconozcan en Marvel Studios, ya que además de volver a filmar con Benedict Cumberbatch, se sabe que la cinta de Spider-Man: No Way Home y la serie MoonKnight han tenido que volver a realizarse.

Sin embargo, se ha llegado a especular que la regrabación de tomas por parte de Benedict Cumberbatch, se debe a los problemas que hubo en la cinefotografía inicial que se hizo en el Reino Unido.

Si no existe ninguna modificación al calendario de Marvel Studios, se espera que Benedict Cumberbatch y la película de Doctor Stranger 2 puedan verse en pantalla grande el próximo año en el mes de marzo.

Cabe destacar que la película de Doctor Strange 2, protagonizada por Benedict Cumberbatch, es una de las cartas fuertes de Marvel Studios para establecer su fase 4.

Con información de The Hollywood Reporter.