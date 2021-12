‘Spider-Man: No Way Home’: Benedict Cumberbatch no leyó el guion completo de la película

‘Spider-Man: No Way Home’: Benedict Cumberbatch no leyó el guión completo de la película.

El actor que compartirá pantalla con Tom Holland en la última entrega del Hombre Araña confesó que no había revisado el libreto completo de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esto lo dio a conocer en una entrevista que concedió a USA Today, con motivo del estreno de la cinta ‘The power of the dog’, la cual estelariza con Jesse Plemons.

En esa conversación, Benedict Cumberbatch fue cuestionado por su papel de Doctor Strange en la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’.

Doctor Strange (Disney)

El entrevistador le pidió algún adelanto de lo que podría ver en la última entrega de Spider-Man.

Sin embargo, Benedict Cumberbatch respondió que no podía ofrecer un spoiler porque en realidad no había tenido la oportunidad de leer el guion completo de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Lo único que el actor señaló es que la tan ansiada película de Marvel Studios sería una obra “desenfrenada”.

Doctor Strange en 'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

Benedict Cumberbatch no revisó el guion completo de ‘Spider-Man: No Way Home’; quiere sorprenderse

La razón por la que Benedict Cumberbatch no leyó el guion es muy sencilla. Él también quiere quedar sorprendido con el resultado final de ‘Spider-Man: No Way Home’.

La confesión del actor que interpreta a Doctor Strange ha levantado algunas suspicacias, ya que algunos simplemente no creen lo que dice.

Consideran que es una declaración que limita las preguntas de los entrevistadores para que no insistan en querer confirmar el spiderverse con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Benedict Cumberbatch (@benedictcumberbatch_221b / Instagram)

Algunos medios señalan que lo dicho por Benedict Cumberbatch es una estrategia de Marvel Studios para evitar que sus actores revelen detalles importantes de la trama.

Recordemos que Tom Holland se ha caracterizado por ser descuidado al momento de conversar con la prensa, ya que ha revelado algunas cosas sin querer sobre Avengers: Inifinity War.

De cualquier manera, cada vez falta menos para ver lo que sucede en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Actualmente, Benedict Cumberbatch se encuentra en la filmación de nuevas escenas para la cinta ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Se espera que esas tomas que faltan, Benedict Cumberbatch y el equipo de rodaje, las concluyan a finales de diciembre.