Charlize Theron se habría unido a Marvel con un papel importante para ‘Doctor Strange 2′, según apuntan los nuevos rumores.

Durante los últimos días se ha especulado mucho sobre las apariciones que habrá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, pues aparentemente la trama se habría filtrado.

Entre esos rumores se especula la aparición de personajes del Universo Fox como ‘Los 4 Fantásticos’ y los ‘X-Men’.

De este equipo de superhéroes, aparentemente aparecerían versiones de Reed Richards y Sue Storm; además de Magneto, Charles Xavier, Wolverine y Jean Grey.

De acuerdo a Daniel RPK, uno de los insiders más certeros en redes, ha asegurado que Charlize Theron ya habría firmado contrato para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en un papel importante.

Mismo que aparecería en ‘Doctor Strange 2′ y, como era de esperarse, los rumores se han disparado en redes sociales.

Charlize Theron, actriz y modelo. (@charlizeafrica / Instagram)

Charlize Theron podría a Sue Storm de ‘Los 4 Fantásticos’

Luego de que salieran los rumores de que Charlize Theron se uniría a Marvel en un papel importante, los usuarios han comenzado a especular a quien podría interpretar.

La gran mayoría asegura que el personaje que Charlize Theron habría obtenido sería el de Sue Storm, mejor conocida como ‘La Mujer Invisible’ de Los 4 Fantásticos.

Personaje que fue interpretado por Jessica Alba en 2005 y 2007 pero que tras su reboot, el personaje quedó a manos de Kate Mara.

Si los rumores son ciertos respecto a la trama filtrada de ‘Doctor Strange’, Jessica Alba aparecería como una variante de Sue Storm de un universo alterno mientras que, Charlize Theron sería del actual universo.

Si es que Charlize Theron interpretara el papel de Sue Storm, estaría acompañada aparentemente por John Krasinski.

A quien se le ha señalado de ser la próxima versión de Reed Richards, también conocido como “Mr. Fantastic” y esposo de Sue.

Sue Storm (Marvel Comics)

Usuarios también apuestan que Charlize Theron será Clea en ‘Doctor Strange 2′

El aparente contrato que Charlize Theron habría firmado para integrarse al UCM ha hecho que varios usuarios e insiders especulen sobre qué personaje podría interpretar.

Aunque el rumor más fuerte apunta a que Charlize Theron interpretaría a Sue Storm, otros también aseguran que también podría ser Clea.

Clea, en los cómics de Marvel es la Hechicera Suprema de la dimensión Oscura; además también se le ha vinculado románticamente con Doctor Strange e incluso, algunos cómics se encuentran casados.

Ella es hija de Umar y sobrina de Dormammu, villano al que derrotó Doctor Strange en su primera película.