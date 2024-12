Eugenio Derbez ha revelado que podría no darle voz del Burro en Shrek 5 pero ¿cuáles son los motivos?

Durante una entrevista con Gaby Meza, Eugenio Derbez de 63 años fue cuestionado sobre la nueva película de Shrek 5.

Pues en el doblaje Latino, es conocido que Burro, el amigo y compañero de Shrek ha sido interpretado por Eugenio Derbez desde el 2001.

Sin embargo, en esta ocasión Eugenio Derbez confesó que “hay un gran riesgo” de que no haga el doblaje de Burro en Shrek 5, pero ¿por qué?

Eugenio Derbez por fin habló sobre los planes que existen para Shrek 5, pues desde que se confirmó la película, los fans latinoamericanos desean que regrese el doblaje original.

No obstante, Eugenio Derbez se sinceró al revelar que había un gran riesgo de que no regrese como Burro en Shrek.

Y es que de acuerdo con Eugenio Derbez, ya fue contactado para darle voz a Burro en Shrek, pero asegura que tiene miedo que no lo dejen adaptar la película como lo hizo en las 4 anteriores y en los cortos:

“Estoy en pláticas con ellos. Me contactaron y les dije: ‘A ver, ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor latinoamericano’. Hay un gran riesgo, porque conozco a los estadounidenses, de que la agarre y a la hora de que les diga: ‘Voy a adaptar la película’, me digan: ‘No, no, no, dilo con lo que está escrito’. Si pasa eso, no lo voy a hacer, ahorita estamos en pláticas, llevamos varias juntas, hay un gran riesgo de que yo no haga la nueva película de Shrek. La gente que desconoce el proceso va a decir: ‘No, ya Derbez ya valió, no es el mismo de antes, ya no está tan chistoso’ y te echan la culpa a ti. Entonces no quiero que pase eso, entonces les dije: ‘Si hacemos la adaptación, vamos a hacerla con tiempo como las otras 4 películas.”

Eugenio Derbez