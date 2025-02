Capitán América: Un Nuevo Mundo llega este 13 de febrero a las salas de cine, y muchos se preguntan si realmente vale la pena o es una digna continuación de las películas del superhéroe.

Pues no es un secreto que las primeras 3 entregas de Capitán América, han sido de las más exitosas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM):

Capitán América: El primer vengador

Capitán América y el Soldado del Invierno

Capitán América: Civil War

Y ahora, continuando con la serie de Falcon and the Winter Soldier que tuvo una buena recepción en Disney Plus, llega Capitán América: Un Nuevo Mundo con Anthony Mackie y Harrison Ford en Marvel.

Es por eso que te dejamos estos 6 puntos de nuestra crítica a Capitán América: Un Nuevo Mundo de Marvel:

Capitán América: Un Nuevo Mundo mantiene la línea de acción a las que nos ha acostumbrado Marvel Harrison Ford se integra perfecto al mundo de Marvel con un personaje icónico en los cómics Anthony Mackie demuestra porqué es el gran sucesor de Chris Evans Capitán América: Un Nuevo Mundo cierra algunas incógnitas de películas pasadas, pero abre más posibilidades al futuro de Marvel El villano de Capitán América: Un Nuevo Mundo pudo aportar más a la trama Capitán América: Un Nuevo Mundo abre paso al reinicio de los Vengadores

Capitán América: un nuevo mundo (Marvel Studios)

Capitán América: Un Nuevo Mundo mantiene la línea de acción a las que nos ha acostumbrado Marvel

Durante su primera recepción en Rotten Tomatoes, Capitán América: Un Nuevo Mundo tuvo un despegue mediano; sin embargo, las escenas de acción son bastante buenas.

Pues no hay que perder de vista que Anthony Mackie de 46 años de edad, formó parte de las primeras alineaciones de Los Vengadores como Falcon y se convirtió en la mano derecha de Steve Rogers.

Y es precisamente este hecho el que hace respetar el rango que se le da a Sam Wilson como el sucesor de Capitán América, algo que se logró ver al final de la serie de Falcon and the Winter Soldier.

Aunque en la serie se mostró si es que Sam Wilson realmente era digno de portar el escudo, en Capitán América: Un Nuevo Mundo se reafirma el porqué lo eligió Steve.

No obstante, comparado a entregas anteriores como Capitán América y el Soldado del Invierno (2014) y Capitán América: Civil War (2016), en Capitán América: Un Nuevo Mundo se deja a un lado el mundo de los espías.

Si bien hay un complot internacional que Capitán América debe desentrañar y destruir para evitar un conflicto mayor, no hay tanto misterio del quién o porqué.

Posiblemente esto se haya revelado muy temprano desde el tráiler cuando se confirmó la llegada de Red Hulk, personaje que interpreta Harrison Ford.

Capitán América: un nuevo mundo (Marvel Studios)

Harrison Ford se integra perfecto al mundo de Marvel con un personaje icónico en los cómics

Hablando de Harrison Ford, el actor de 82 años de edad si bien no es ajeno a las grandes franquicias, tenía una tarea difícil y era el sustituir a la perfección a William Hurt quien murió en 2022.

Pues este personaje estuvo involucrado directamente en las películas de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame; es decir, de las más taquilleras del UCM.

Todo conocedor de cómics y fan de Marvel no se sorprendieron al saber que Thadeus ‘Thunderbolt’ Ross sería Red Hulk, pues se convirtió en este antihéroe en 2008.

Sin embargo, fue una sorpresa la forma en cómo Harrison Ford interpreta al presidente Ross, pues su experiencia habla por él e incluso, se roba la película de Capitán América: Un Nuevo Mundo.

Pues gracias a Harrison Ford podemos ver el conflicto que tiene Ross ante su secreto, su distanciamiento con su hija Betty tras los sucesos con Hulk, y la desconfianza que ha generado hacia los “alterados”.

De hecho, las escenas de acción entre Sam Wilson y el presidente Ross, recuerdan a las primeras apariciones de Hulk dentro del UCM en donde es todo caos y destrucción.

Aunque eso sí, hubo algunos guiños de películas y personajes pasados que probablemente pudieron descartar para ver todo el potencial de Red Hulk en pantalla.

Por lo que es todo un viaje del personaje Ross el que se muestra Capitán América: Un Nuevo Mundo, y del cual seguramente se sabrá más de él en el futuro del UCM.

Capitán América: un nuevo mundo (Marvel Studios)

Anthony Mackie demuestra porqué es el gran sucesor de Chris Evans

Aunque Anthony Mackie ya había demostrado el porqué era el sucesor de Chris Evans al portar el escudo como el nuevo Capitán América, en esta película lo reafirma.

Si bien en los cómics ha habido varios sucesores del Capitán América, incluyendo a su mejor amigo James Buchanan Barnes mejor conocido como el Soldado del Invierno, Falcon también ha portado el escudo.

En Capitán América: Un Nuevo Mundo no quedan dudas de porqué es el sucesor de Steve Rogers, aunque en el propio Sam Wilson aún quedan algunos titubeos, especialmente al ver que se enfrenta a amenazas que él como humano cree imposibles de enfrentar.

No obstante, hay un mensaje de esperanza y aspiracional al ver portar a Sam Wilson el estandarte de Capitán América, y aunado al carisma de Mackie, se consolida en un personaje perfecto en el UCM.

Las escenas de acción, la motivación por la que destaca Sam, su amistad y lealtad hacen que esta nueva generación de Capitán América se sienta orgánica aunque sin dejar de recordar lo que fue en su momento Steve Rogers.

Capitán América: Un Nuevo Mundo cierra algunas incógnitas de películas pasadas pero abre más posibilidades al futuro de Marvel

Aunque ha sido una de las críticas más fuertes en Capitán América: Un Nuevo Mundo, la película cierra con algunas tramas abiertas e incógnitas de cintas pasadas.

Por ejemplo, la aparición de un cuerpo Celestial en el Océano Índico que se vio en la película de Eternals (2021).

Y es aquí que, aunque cierran esta trama sobre cómo percibió el mundo el surgimiento del Celestial, abren otra trama que seguramente dará pie a otras películas del UCM.

Principalmente porque se explica que es gracias a este surgimiento que el mundo ha podido descubrir un nuevo elemento que es incluso más duro que el Vibranium de Wakanda: el Adamantium.

Este metal es bastante conocido para todos los fans de los X-Men, pues las garras de Wolverine fueron fabricadas a partir de este elemento, por lo que pudiera ser una introducción para nuevos personajes.

Capitán América: un nuevo mundo (Marvel Studios)

El villano de Capitán América: Un Nuevo Mundo pudo aportar más a la trama

Aunque en Capitán América: Un Nuevo Mundo no hay villanos fuera de otros mundos o dimensiones, Sam Wilson se enfrenta a alguien diferente.

Sin entrar en muchos detalles para evitar los spoilers, este nuevo villano es un viejo conocido en los cómics y uno de los enemigos declarados de Hulk.

No obstante, este personaje al igual que su contraparte en los cómics, pudo brindar más de lo que realizó en pantalla.

Y en parte es que se siente un poco desperdiciado el personaje aunque, ya se volvió algo común que Marvel no aproveche lo suficiente a grandes villanos al enfocarse en uno solo.

Tal y como ocurrió con otros personajes como Ultron, Kang el Conquistador, Dar-Benn y muchos más para centrarse en los grandes como Thanos y ahora, Doom.

Aunque de acuerdo a la narrativa de Capitán América: Un Nuevo Mundo, es probable que este villano aparezca nuevamente en el futuro del UCM pues aún tiene mucho que ofrecer.

Capitán América: Un Nuevo Mundo abre paso al reinicio de los Vengadores

Algo que deja en claro Capitán América: Un Nuevo Mundo es que será uno de los cierres de la Fase 5 de Marvel o la Fase Multiversal como Kevin Feige la bautizó.

Esto para dar paso a la Fase 6 con las nuevas películas de Los Vengadores que enfrentarán a Doom.

Y es precisamente Capitán América: Un Nuevo Mundo quien abre la ventana para una nueva generación de Vengadores que deberán honrar a la primera generación.

Aunque eso sí, ya se perfilan los nombres de los que estarán en esta nueva alineación de Los Vengadores, quienes enfrentarán a amenazas más peligrosas que un Red Hulk.

Siendo una especie de homenaje a Capitán América: el primer vengador en donde ahora se espera que Sam Wilson instruya a los nuevos superhéroes y a una nueva generación.

Aunque también hay un par de sorpresas -cameos- dentro de Capitán América: Un Nuevo Mundo que emocionarán a todos los fans de Marvel, especialmente a los que comenzaron en 2008.

En conclusión, Capitán América: Un Nuevo Mundo es una buena película con altas dosis de acción, grandes peleas y buenos personajes de los cuales se espera mucho.

El debut de Harrison Ford en el UCM sorprendió a todos e incluso llegó a robarse los mejores momentos y escenas de Capitán América: Un Nuevo Mundo.

Si bien Capitán América: Un Nuevo Mundo es una buena película, tiene algunas cosas que pudo mejorar, pero que en realidad es resultará entretenida para todos los fans de Marvel.

Hay que tener presente que con Capitán América: Un Nuevo Mundo, termina el legado de Steve Rogers y comienza el de Sam Wilson, siendo ellos dos personajes diferentes.