En recientes declaraciones el actor Brendan Fraser reveló que pudo haber interpretado a Superman para una película del director J.J Abrahams.

En entrevista para el programa de radio The Howard Stern Show, el actor nominado al Oscar por The Whale, Brendan Fraser confesó su decepción al no haber logrado concretar un papel muy importante en el universo DC..

Pues durante sus años más gloriosos en Hollywood, el actor de 54 años de edad Brendan Fraser fue uno de los nombres más populares en la industria del cine entre mediados de los 90 y mediados de los 2000.

Lo que hizo que el actor Brendan Fraser fuera considerado para tomar el papel de uno de los personajes más importantes de DC, nada más ni menos que el de Superman, el Hombre de Acero.

El cual habría sido un proyecto del director de 56 años de edad J.J. Abrams, película en donde Brendan Fraser se pondría el traje y capa de Superman.

Dicha cinta del superhéroe llamado también el Hombre de Acero tendría como título Superman: Flyby, película en la cual se iba a narrar los orígenes del último hijo de Krypton de DC.

Sin embargo, la película en la cual Brendan Fraser sería Superman fue desechada por la Warner Bros. en 2004.

Brendan Fraser (Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP)

Brendan Fraser se sintió decepcionado al no lograr ser Superman

Ante la cancelación de Superman: Flyby con la dirección de J.J Abrahams, el actor Brendan Fraser confesó que en ese entonces se sintió decepcionado al no lograr ser Superman.

“Me sentí decepcionado, sabía que era una oportunidad increíble y no se concretó. No se hizo porque hubo ciertos problemas con el estudio y, quizás, con mi prueba de pantalla... Supe que notaron que estaba allí como a un 98 por ciento”. Brendan Fraser

Pese a esto, Brendan Fraser se dijo orgulloso del trabajo que realizó durante ese época pues era un actor que le gustaba la diversidad de papeles, pues no quería ser reconocido por solo una cosa.

“Es una oportunidad increíble que te puede cambiar la vida. Creo que, de forma inherente, no quería ser conocido por una sola cosa o un solo papel, y siempre me enorgullecí de la diversidad de papeles durante toda mi vida profesional... Quiero decir, no soy un pony de un solo truco”. Brendan Fraser

Sin embargo, años mas tarde Brendan Fraser ha logrado ser parte de los personajes del universo de DC como Cliff Steele/Robotman en la serie Doom Patrol.

Aunque, Brendan Fraser volvió a sufrir otra decepción tras la cancelación de la película de Batgirl por parte de Warner Bros. Discovery, el la cual el actor sería Firefly, el villano de la cinta.