Aquaman 2 ha llegado para dar cierre al desastre de las películas de superhéroes en el año, pues ya le auguran una taquilla peor que la de The Marvels.

Algo que a muchos no sorprende, tomando en cuenta la poca fe que se le tenía a Aquaman 2 desde hace tiempo, casi al mismo nivel que The Marvels.

Así que una taquilla igual o inferior a la película de Marvel Studios no es una sorpresa en este momento de la historia de la industria cinematográfica.

Más si tomamos en cuenta que ambos filmes costaron casi lo mismo, aunque la obra de DC tuvo menos promoción que la de la Capitana Marvel.

Aquaman (@wbpictures)

¿Cuál es la predicción de taquilla para Aquaman 2?

En el mejor de los casos, se espera que Aquaman 2 recaude 684 millones de pesos en su primer fin de semana en Estados Unidos.

Un número muy bajo si tomamos en cuenta que se estrena cerca de Navidad.

Esta fecha por lo general es aprovechada por las familias para ir al cine; pero parece que Aquaman 2 no es una opción atractiva para el público.

En comparación, The Marvels hizo 787 millones de pesos en su estreno en el mercado local, que tampoco es mucha ganancia.

Pues esos números la condenaron a ser la peor película de Marvel en su historia.

Se espera que el mercado internacional salve un poco el barco de Aquaman 2, aunque luce difícil si tomamos en cuenta su presupuesto de 3.4 mil millones de pesos.

Que, de hecho, es similar al de The Marvels.

Aquaman 2 (Warner Bros )

Desinterés por las películas de DC condenó a Aquaman 2

Si bien Aquaman 2 no es la mejor película e incluso se siente un retroceso para con la primera parte, lo que la condenó fue todo el desinterés actual que hay por DC.

Tal y como sucedió con Shazam! Fury of the Gods, The Flash y Blue Beetle; a nadie le importan estos personajes, pues pertenecen a una franquicia muerta.

No los volveremos a ver nunca; además de que ya está anunciado el nuevo universo de la mano de James Gunn.

La misma Warner Bros. Discovery abandonó este proyecto al hacerle nula publicidad, lo mismo que a Blue Beetle; de ahí que no se espere mucho de la taquilla de Aquaman 2.

Aquaman y El Reino Perdido (Warner Bros. Discovery)

Con información de Deadline