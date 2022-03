Este domingo se celebraron los Oscar 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California y Regina Hall causó revuelo, tras un incidente con Jason Momoa y Josh Brolin.

No solo Will Smith generó polémica al golpear a Chris Rock por defender a Jada Pinkett en los Oscar 2022; Regina Hall hizo una broma que no fue aceptada por algunos internautas.

La actriz de 51 años, condujo la ceremonia junto a Amy Schumer y Wanda Sykes.

Cabe señalar que la ceremonia dio un giro de 180 grados; regresó la comedia y fue mucho más ágil este año.

En una de sus cómicas presentaciones, Regina Hall ‘manoseó’ a Jason Momoa y Josh Brolin, supuestamente por hacerles una prueba de Covid-19.

Esto fue duramente criticado, pues, aseguraron que fue un acto de “abuso” y explicaron que en caso de que hubiese sido al revés, habría sido un acto muy grave ante los ojos de la mayoría.

Asimismo, señalan que, si se busca la igualdad, no debería pasarse por alto una acción cómo está.

Cuando Regina Hall tocó a Jason Momoa y Josh Brolin, pudieron escucharse risas en el recinto, sin embargo, era evidente la incomodidad de ambos.

“Mujeres diciendo que el manoseo de Regina Hall a los dos actores fue gracioso. No lo fue, fue incómodo y no se deben enviar esos mensajes”, señaló un usuario.

“No por que sean hombres deben soportar esas ‘bromas’ porque si fuera al revés se acaban los Oscar”, agregó.

Sin duda, el regreso de la comedia causó mucho conflicto en los Oscar 2022, pese a que la temática de esta edición, era precisamente la paz, el amor e inclusión.

Cabe señalar que, un chiste de Chris Rock al mencionar a los nominados a ‘Mejor largometraje’, provocó la furia de Will Smith.

Recordemos que el comediante comparó a su esposa, quien sufre alopecia, con el personaje principal de G.I Jane, quien también es calva.

Will Smith no dudó en levantarse y soltar un puñetazo a Chris Rock.

Regina Hall impactó en los Oscar 2022 y no sólo por ‘manosear’ a Jason Momoa y Josh Brolin

Regina Hall encantó a los presentes con su buen humor durante los Oscar 2022, pese a haber sido acusada de abuso, tras ‘manosear’ a Jason Momoa y Josh Brolin.

La actriz causó sensación en la alfombra de los Oscar 2022, con un vestido café de capa integrada, de la colección Vera Wang.