Chris Pratt es cancelado en redes por supuesta indirecta hacia su hijo con Anna Faris, Jack Pratt.

El actor Chris Pratt, conocido por participar en películas como ‘Guardianes de la Galaxia’ o ‘Mundo Jurásico’, ha provocado todo un revuelo en redes sociales y fans piden cancelarlo.

Esto luego de que Chris Pratt subiera una foto junto a su esposa Katherine Schwarzenegger, a quien agradeció por darle una “ hija hermosa y sana ”, algo que los usuarios han tomado como una indirecta hacia su hijo con Anna Faris.

Este comentario enardeció a los usuarios en redes pues aseguran que el recalcar el detalle de la salud de su hija ya que su primer hijo con Anna Faris, Jack Pratt nació con problemas de salud.

“¡Miren cómo me mira! Quiero decir ¡¡encuentra a alguien te mire así!! ¿¡Sabes!? nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo auriculares, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo. Mi mayor tesoro.”

Chris Pratt