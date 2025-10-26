La actriz Alicia Bonet, quien murió hoy domingo 26 de octubre de 2025 a los 78 años, vivió sus últimos momentos alejada de los reflectores del cine mexicano tras tragedias en su vida personal.

Y es que en medio de una carrera exitosa, donde dio cátedra de su gran talento y versatilidad en los escenarios y en la pantalla, Alicia Bonet atravesó momentos complicados que la habrían orillado a su retiro.

Alicia Bonet: Las tragedias que la orillaron a alejarse de los reflectores

Entre las tragedias más sonadas en la vida de la gran actriz Alicia Bonet, y que habrían marcado su decisión de alejarse de los reflectores, se encuentran:

La muerte del actor Claudio Brook; su segundo esposo y quien muriera en 1995 por cáncer de estómago.

El suicidio de su hijo Gabriel Brook; ocurrido en el año 2004, cuando tenía solo 24 años.

Estos eventos fueron decisivos para que la actriz Alicia Bonet decidiera dejar atrás su trayectoria en las cámaras y los escenarios por vivir una vida más tranquila.

Esto reforzó el contraste entre su vida personal, calma y sin grandes escándalos, con los personajes que interpretó, llenos de intensidad y grandes exabruptos.

Así, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte de la actriz Alicia Bonet, quien deja un gran legado marcado por sus capacidad de interpretar un papel en teatro, televisión y dentro del cine mexicano.