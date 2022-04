Con un cómico video publicado en su cuenta de Twitter Eugenio Derbez anunció la participación de su hijo José Eduardo Derbez en el programa ‘LOL México’.

De acuerdo con el comunicado del actor y comediante Eugenio Derbez su hijo participará en la cuarta temporada del programa de Prime Video.

Asimismo informó la nueva temporada de ‘Last One Laughing’, LOL por sus siglas, se estrenará en la plataforma el día 06 de Mayo del 2022.

Temporada 3 de 'LOL: Last One Laughing' (@lolmx_oficial - Instagram)

José Eduardo Derbez será co-conductor de Eugenio Derbez

Durante la cuarta temporada de LOL México, Eugenio Derbez le pidió a us hijo con Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez que sea su co-conductor.

El anunció Eugenio Derbez lo dio junto con un video en el cual le isinuaba que quería darle “la platica” a su hijo de 29 años de edad.

En este video con doble sentido el actor le mencionó a José Eduardo Derbez no era tan fácil como él creía y le ofreció ayudarle a practicar.

Finalmente Eugenio Derbez mencionó ambos se encontrarían con la presión de tener a la “gran audiencia de LOL” y le pido sea su co-conductor en el programa.

“Quiero que seas mi co-conductor en esta nueva temporada” Eugenio Derbez

De tal paLOL, tal astilla. Para la cuarta temporada de #LOLMX traigo al mejor refuerzo @joseedu92 , ¿será que dos cabezas detectan risas mejor que una? Estreno Mayo 06 por @PrimeVideoMX pic.twitter.com/Jb5EtS5WeI — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 11, 2022

Este trabajo en conjunto llega de algunos meses después de que rumoreara Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez se habían distanciado.

Sin embargo, en ese entonces ambos aclararon seguida en constante comunicación pero que sus horarios de trabajo no coincidían.

¿De qué trata ‘LOL: Last One Laughing’ el programa que conduce Eugenio Derbez?

LOL: Last One Laughing es un concurso de comediantes en el cual todos los participantes compiten por no reírse de las acciones y juegos de sus compañeros.

En el programa se permiten toda clase de métodos para provocar la risa de sus compañeros y el último en ser descalificado de ‘LOL: Last One Laughing’ se lleva un millón de pesos en efectivo.