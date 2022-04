Eugenio Derbez se agarra a cachetadas con Omar Chaparro durante una entrevista (VIDEO)

Eugenio Derbez siguió el ejemplo de Will Smith y le dio una cachetada a su amigo Omar Chaparro durante una entrevista.

El actor acudió al estreno de la película ‘ ¿Y cómo es él?’ donde participan Omar Chaparro, Mauricio Ochmann y Zuria Vega.

Durante la alfombra roja fue cuestionado sobre la cachetada de que Will Smith le dio a Chris Rock en l a ceremonia de los Premios Oscar y la cual Eugenio Derbez presenció.

Eugenio Derbez dijo que Will Smith se equivocó, por lo que fue certera su decisión de renunciar a la Academia.

Mientras entrevistaban a Eugenio Derbez, a pareció Omar Chaparro y de la nada, el actor le dio una cachetada.

Omar Chaparro, Mauricio Ochmann y Eugenio Derbez (@omarchaparro / Instagram)

Eugenio Derbez y Omar Chaparro se agarraron a cachetadas

El actor de ‘No se Aceptan Devoluciones’ le dio una cachetada a Omar Chaparro durante la alfombra roja de ‘¿Y cómo es él?.

Sin embargo, Omar Chaparro no se dejó y se la regresó, hubo algunos segundos de tensión, pero Eugenio Derbez hizo gestos como de pelea y luego se sorprendieron.

Ambos se abrazaron y siguieron sonriendo, posteriormente Eugenio Derbez declaró: “Amigos, llevo dos cachetadas, no podía perder mi récord”.

Pero Omar Chaparro contestó: “Pero tenías que ver cómo yo cacheaba a alguien, no que me cachetearas a mí. No me dolió, me gustó”.

¡Eugenio Derbez habló de la decisión de Will Smith de renunciar a La Academia! ¡Además nos compartió su sentir sobre el veto que tiene de la empresa donde trabajó durante años! 😱📺 >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ #EsMartesDe pic.twitter.com/LnuRaE6biL — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 5, 2022

“No voy a ver su película”, dijo Eugenio Derbez sobre Omar Chaparro

Eugenio Derbez y Omar Chaparro han sido amigos y colaboradores desde hace muchos años, por lo que las bromas entre ellos son constantes.

En un video que publicó en Instagram, aseguró que no vería la nueva película de Omar Chaparro hasta que él viera Coda.

‘¿Y cómo es él?’ es la nueva película de Omar Chaparro, Mauricio Ochmann y Zuria Vega, a quienes mencionó en su video y bromeó sobre sus identidades.

“No voy a ver la película de Omar Chaparro, si él no ve Coda yo no veo la suya” dijo con tono burlón durante el video.

La película de Omar Chaparro se estrenará el 7 de abril en cines, mientras que el nuevo filme de Eugenio Derbez ‘El Valet’, estará en streaming el 20 de mayo.