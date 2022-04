Eugenio Derbez cree que Will Smith renunció a La Academia antes de que lo corrieran por haberle dado una cachetada a Chris Rock durante los premios Oscar 2022.

Tras haber ganado un Oscar por la película ‘Coda’, Eugenio Derbez regresó a México por el estreno de la película ‘¿Y cómo es él?’, protagonizada por Omar Chaparro y Mauricio Ochmann.

Durante la alfombra roja Eugenio Derbez le dio una cachetada a Omar Chaparro, quien no se quedó atrás y le regresó el golpe haciendo una broma de lo que pasó con Will Smith y Chris Rock.

Will Smith (Jae C. Hong / Jae C. Hong/Invision/AP)

Eugenio Derbez reprueba la reacción de Will Smith pues se han dicho cosas peores

Eugenio Derbez se encuentra muy feliz tras haber ganado un Oscar por su participación en la película ‘Coda’. Aunque se encuentra trabajando en otros proyectos, el actor sorprendió con su visita a México.

En su conversación con varios medios, Eugenio Derbez habló sobre la decisión que tomó Will Smith de renunciar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tras haber cacheteado a Chris Rock.

Eugenio Derbez señaló que Will Smith si debería de recibir un castigo por el golpe a su compañero, aunque puntualizó que para él fue un movimiento inteligente del actor haber renunciado.

De acuerdo con Eugenio Derbez, Will Smith ya sabía que podría ser la decisión que tomaría La Academia tras sus acciones en el Oscar 2022.

En el video compartido por ‘Venga la Alegría’, Eugenio Derbez puntualizó que Will Smith se adelantó a la decisión que podría tomar La Academia y de esta manera quedó mejor ya que no lo corrieron.

“Yo creo que le dijeron ‘mira, te van a correr, es mejor que renuncies, antes de que te corran’, y muy inteligentemente renunció antes de que lo corrieran, porque hubiera sido peor que lo corrieran” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez cree que Will Smith si tenía que enfrentar un castigo ya que su acción no fue la correcta.

En ese sentido Eugenio Derbez que aunque no fue correcto la broma que hizo Chris Rock, Will Smith se tuvo que haber controlado y no reaccionar de esa manera.

“Pero sí, tiene que haber algún castigo para lo que hizo, la verdad. Lo repruebo, porque un chiste es un chiste, la verdad, y era un compañero que estaba trabajando, que quizá el chiste pudo haber sido un poquito mal mandado, pero se han dicho cosas peores” Eugenio Derbez

Tras ganar un Oscar, Eugenio Derbez no se olvida de México

Aunque cuenta con varios proyectos fuera de México, Eugenio Derbez reveló que nunca se olvida de su país y siempre regresará.

Eugenio Derbez destacó que no tiene planeado olvidarse de sus raíces y desea también hacer otros trabajos.

“Combino de todo un poco, sigo trabajando allá pero también no me olvido de mi gente, público, idioma y raíces porque aquí me hice, aquí seguiré viniendo” Eugenio Derbez