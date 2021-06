Anette Michel desmiente que trabajará para Televisa

La actriz mexicana Anette Michel confirmó que con la telenovela “La mujer de Judas”, aún en transmisión, concluye su contrato con Azteca tras 15 años de laborar en la televisora, pero es falso que ya tenga proyecto en Televisa.

“No sé de dónde salió esa cosa tan extraña, lo único que sí es totalmente cierto es que termina mi contrato con Azteca, porque todos los contratos tienen un principio y un fin.

“No tengo ningún problema con la televisora, tampoco sabría decirles si me voy o me quedo porque ni yo lo sé, ahorita estoy de vacaciones”, explicó la actriz a la prensa.

Indicó que hasta el momento “no me he sentado a hablar con nadie (para iniciar algún proyecto), pero sí vi que surgió un rumor raro que les juro, yo no fui".

De Azteca, donde sobresalió en nueve melodramas, entre los que resaltan: “Al norte del corazón” (1997), “Marea brava” (1999), “Cuando seas mía” (2001) y “Montecristo” (2006), expresó:

“Es una empresa que amo y adoro, he crecido ahí y hecho toda mi carrera, me han tratado muy bien”, concluyó la tapatía que interpreta a la protagonista “Altagracia del Toro” en “La mujer de Judas”, próxima a su desenlace.