'The Last of Us': Mahershala Ali podría ser Joel en serie de HBO

Rumores indican que HBO le ofreció el protagónico de 'The Last of Us' a Mahershala Ali.

La serie de 'The Last of Us' comienza a dar sus primeros pasos; de acuerdo con información de The Illuminerdi, el actor Mahershala Ali estaría siendo considerado para encabezar el proyecto en el papel de Joel.

La fuente afirma que es la misma HBO la que está buscando a Mahershala Ali, tanto así que ya le ofrecieron un contrato sumamente atractivo y sólo resta que el protagonista de 'Green Book' tome la decisión.

De momento no hay ninguna declaración por parte de HBO, Sony o el propio Mahershala Ali, por lo que resta esperar a que se confirme o desmienta todo lo anterior; no obstante, The Illuminerdi ha comprobado tener información confiable en lo que se refiere a cast de películas y series. Estaremos al pendiente de cualquier actualización.

The Last of Us Sony

¿Quién es Mahershala Ali?

Para quienes no lo identifiquen, Mahershala Ali es considerado uno de los mejores actores de la actualidad, con dos premios Oscar por su participación en 'Green Book' y 'Moonlight', además de contar también con dos SAG, un Globo de Oro y un BAFTA.

Aunque en últimos tiempos ha desarrollado su carrera en el cine, Mahershala Ali participó en varias series de televisión importantes, tal es el caso de 'House of Cards', 'True Detective', 'Los 4400' y 'Lie to Me'.

Mahershala Ali Mario Anzuoni/Reuters

También ha estado en proyectos de la denominada cultura geek, como 'Los Juegos del Hambre: Sinsajo', 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', 'Alita: Battle Angel', 'Luke Cage' y se habla que formará parte del MCU como el nuevo Blade, aunque tampoco hay nada oficial en ese aspecto.

Si bien no se duda de sus capacidades, algunos fans de 'The Last of Us' señalan que preferirían ver alguien como Nikolaj Coster-Waldau en el papel de Joel, pues tiene una gran parecido con el personaje de los videojuegos de Naughty Dog; habrá que ver que decide HBO al final.

Con información de The Illuminerdi.