Regina Orozco actuará en telenovela de Juan Osorio

A poco más de 26 años de carrera musical, Regina Orozco se estrenará como actriz de telenovelas de la mano de “Mi marido tiene familia” producida por Juan Osorio.

En el melodrama, que arrancó grabaciones esta semana, dará vida a "Amelia", una mujer de 5o años que sigue siendo virgen.

“A principios de mi carrera participé en 'La casa del naranjo', pero esa fue una especie de serie, que creo la mandaron a la casa del carajo, porque ni la vi o sólo duró como un mes, por eso esta es mi primera telenovela y ¡en Televisa!”, declaró emocionada la cantante.

Explicó que fue el productor quien la buscó, “Juan me llamó, platicamos, me contó de qué se trataba y me dijo ¿qué onda, te animas? Y yo le dije que sí porque el personaje me encantó”.

“Pues esta mujer aprende a cantar y su vida toma sentido cuando encuentra el canto. Eso me encantó y por eso no iba a decir que no y además, el hecho de que mi personaje va a cantar me va a dar la oportunidad de que me conozca otro tipo de gente”, agregó.

“Mi marido tiene familia” ocupará el horario de "El bienamado", actualmente al aire.

Por otra parte, además de grabar telenovela, Orozco trabajará en teatro al lado de Susana Zabaleta en el espectáculo "Juntas y revueltas".

