Muere actor de 'You' tras enfermar de coronavirus

El actor Mark Blum, veterano del cine, el teatro y la televisión, interpretó a un personaje clave en la serie de Netflix, 'You'.

El actor Mark Blum, veterano del cine, el teatro y la televisión en Estados Unidos, murió esta semana, a los 69 años de edad, debido a complicaciones derivadas del coronavirus.

La compañía de teatro neoyorquina Playwrights Horizons dio a conocer la noticia través de redes sociales :

“Con amor y profundo dolor, rendimos tributo a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y consumado artista quien falleció esta semana”. Playwrights Horizons.

Blum interpretó un personaje clave en la serie 'You', de Netflix

Blum alcanzó gran notoriedad en los últimos meses por su trabajo en ‘You’, la exitosa serie de Netflix, en la que interpretó a Mr.Mooney.

Dicho personaje apareció sólo en cuatro episodios de la temporada 1, pero marcó profundamente a Joe Goldberg, el protagonista interpretado por Penn Badgley.

La carrera del veterano histrión también incluye créditos en películas como Buscando Desesperadamente a Susan, al lado de Madonna y Rosanna Arquette; Cocodrilo Dundee y Shattered Glass.

En Twitter, Arquette se dijo profundamente triste por la muerte de su coprotagonista, a quien calificó como:

"Un actor maravilloso y un hombre muy bueno y amable”.

Rosanna Arquette.

Mark Blum destacó tanto en cine, teatro y televisión

El portal especializado, The Hollywood Reporter, entrevistó a su esposa, la actriz y maestra de actuación Janet Zarish, quien detalló que el histrión falleció el miércoles 25 de marzo, en el hospital New York-Presbyterian, tras sufrir complicaciones derivadas de la enfermedad Covid-19.

Otros de sus últimos trabajos conocidos recientemente sucedieron en las series de televisión Succession, Almost Family, The Good Fight y Mozart in The Jungle, al lado de Gael García Bernal.

Blum también destacó en el cine con créditos en más de 80 películas, y por su carrera de 40 años en Broadway, donde se ganó un premio Obie, por su interpretación en la obra Gus and AI.

Con información de Deadline y The Hollywood Reporter.