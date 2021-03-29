La conductora de Monterrey, María Julia Lafuente está envuelta en la polémica luego de lanzar un comentario racista y clasista tras ver un meme de su persona en el noticiero de mediodía de Telediario Monterrey.

Sabiéndola “Tigre de corazón”, durante una transmisión en vivo a la presentadora le mostraron un fotomontaje donde su rostro, con ayuda del Photoshop, le fue colocado a una mujer que se acompañaba de Vincent Janssen, futbolista de Monterrey. Hecho que la enfureció pues a su parecer fue una falta de respeto y cobardía ya que los aficionados de los Rayados no se atrevían a decirle nada en la cara por miedo.

Molesta, la regiomontana en un intento por aclarar a su compañero Luis Carlos Ortiz que no era la mujer de la foto se desbocó y lanzó un ataque racista:

“Miré, (los Rayados) le sacan... Y luego miré, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas eh. Esas no las tengo” María Julia Lafuente. Conductora de televisión

Por supuesto, el video pronto se volvió viral y no tardó en caerle una lluvia de críticas, razón por la que tuvo que pedir una disculpa pública a través de su cuenta de Twitter.

“En la vida hay aciertos y desaciertos... Ayer al calor de una charla como las que seguido tenemos en este espacio cometí un error... Más allá de que mi persona ha sido objeto de burlas en redes sociales de forma continúa... Nobleza obliga. Y por eso hoy quiero ofrecer una disculpa a estaa mujer que no conozco y dañé sin dolo alguno. Mis comentarios fueron desafortunados” María Julia Lafuente. Conductora de televisión

Al respecto, algunas personas consideran que la disculpa no es suficiente, que merecía ser suspendida, mientras que otros aseguran que leía cada una de las palabras y que no se trató de algo sincero.