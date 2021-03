Jennette McCurdy reveló que desde que falleció su madre dejó la actuación

La actriz Jennette McCurdy estuvo en el podcast “Empty Inside” , con Anna Faris, y confesó en entrevista que se ha retirado oficialmente de la actuación. La actriz reveló que hace unos años renunció probar suerte en escribir y dirigir, cosa en la que le va muy bien.

Jennette McCurdy con esto deja claro que será la única actriz de “iCarly” que no regresará al remake que prepara Paramount. Recordemos que ella tenía el papel de “Sam”, mejor amiga de la protagonista Carly Shay, en la comedia que se estrenó en el año 2007.

“Renuncié porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me hizo actuar cuando tenía 6 años y, para la edad de 10 u 11, yo era el principal apoyo financiero para mi familia. Nosotros no teníamos mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito actualmente" Jennette McCurdy

Jennette McCurdy explicó que actuar siempre fue muy complicado para ella, ya que le costaba lidiar con los nervios durante las audiciones y en cada llamado. Reveló que tras la muerte de su madre muchas de sus ideas en su vida se fueron, por lo que ahora que su madre ya no está dejó por completo la actuación.

Los actores que si están confirmados para la nueva serie de 'iCarly' son Miranda Cosgrove (Carly Shay), Jerry Trainor (Spencer Shay) y Nathan Kress (Freddie Benson).

Jennette McCurdy asegura estar muy avergonzada de sus actuaciones

La actriz estadounidense Jennette McCurdy habló recientemente de su carrera en la industria cinematográfica adolescente y afirmó que está “avergonzada” de los papeles que interpretó en el pasado.

Entre las actuaciones de Jennette McCurdy, de 28 años de edad, se encuentra la recordada serie 'iCarly' de Nickelodeon. incluye apariciones en series como 'La Ley y el Orden', 'CSI' y 'Malcolm in the Middle'.