Tras 17 años de la última temporada, Sex and the City volverá con un reebot

Luego de distintos rumores en torno a una nueva temporada de Sex and the City, la actriz Sarah Jessica Parker confirmó el reebot de la famosa serie después de 17 años de la última transmisión; la cual, llevará como nuevo nombre: “ And Just Like That ” y será transmitida a través de la señal HBO Max.

A través de un corto video en Instagram, Parker causó revuelo entre sus seguidores con el mensaje “La historia continúa”, mismo en el que solo mencionó a sus compañeras Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Sex and the City continuará sin Kim Cattrall

Con el avance del regreso de la serie quedó confirmado que la actriz Kim Cattrall con su personaje de Samantha Jones, no aparecerá en “And Just Like That” por supuestos malentendidos entre las actrices.

En la nueva trama, Carrie, Miranda, y Charlotte, continuarán la historia del trío de amigas que lidian con las dificultades amorosas de la vida a los 50 años.

"Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido" Sarah Aubrey. Jefa de contenido original de HBO Max

En el nuevo teaser compartido por las tres actrices protagonistas de la serie, pueden observarse las calles de la ciudad de Nueva York, y un nuevo texto escrito por Carrie Bradshaw. Con las palabras: “No pude evitar preguntarme... ¿dónde están ahora?”, Sarah lanzó una pista sobre cómo iniciará la nueva historia.

Además de los miles de fanáticos de la serie 'Sex and the City', grandes personalidades de la televisión como Reese Whiterspoon, Billy Eichner, y las mismas Cynthia Nixon y Kristin Davis, se mostraron emocionadas por el nuevo proyecto que emprenderán las 3 amigas después de casi 20 años.

A pesar de que no exista aún una fecha definida de estreno, HBO Max anunció que el inicio de las grabaciones será a finales de marzo del 2021, y que contará con 10 episodios de media hora de duración.