Sergio Goyri se disculpa con Lola Cortés

Durante la pasada emisión de Bailando por un Sueño vimos a Sergio Goyri enfrentarse a Lola Cortés, jueza invitada del programa y quien lo calificó severamente por su desempeño en la pista. Ambos se dijeron “su verdad”; sin embargo, llegó el momento de las disculpas.

El villano de telenovelas cedió y ofreció disculpas a la actriz de teatro: “Le pedí perdón porque yo no soy así, mi yo interno me llevó a ofrecerle una disculpa porque no suelo tratar así a las damas y ella lo es”, dijo en entrevista.

Aseguró que sus palabras surgieron al momento derivadas de la adrenalina que sintió una vez que terminó su rutina. “No lo debí de haber hecho, es una gran dama, una gran bailarina, una gran cantante y merece todo mi respeto”.

Finalmente se dijo contento de haber cumplido el sueño de su soñadora y de haber vivido la experiencia.

Con información de Grupo Fórmula