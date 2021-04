Diego Boneta reveló todos los retos que significa dar vida al papel de Luis Miguel.

El actor Diego Boneta volverá a interpretar a Luis Miguel en la segunda temporada de la bioserie del cantante, la cual se transmitirá por Netfix.

El periodista de Univisión Luis Sandoval, conversó con Diego Boneta sobre la nueva producción, pero además le arrancó una inesperada confesión, luego de que el actor mexicano revelara cual fue la reacción del cantante al verlo caracterizado .

En la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La serie’, Diego Boneta, quien además es productor ejecutivo de la misma, mostrará el lado más oscuro y humano de ‘El Sol de México’, en una etapa más adulta de su vida, en el momento en el que su carrera llega a la cúspide.

Luego de los rumores de que supuestamente Luis Miguel veía mal la gran popularidad que tomó Diego Boneta tras haberlo interpretado, el actor señaló desconocerlo, y por el contrario, elogió al popular cantante.

“La verdad yo desconozco. Siempre que nos hemos visto ha sido un caballero y una gran persona. Lo que sí me dijo la primera vez que me vio caracterizado, se me quedó viendo y me dijo ‘ah, qué guapo estoy’” Diego Boneta

La segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ se estrenará el próximo 18 de abril a través de la plataforma de streaming Netflix, y contará con 8 episodios con entregas semanales cada domingo .

Nuevos detalles de ‘Luis Miguel: La Serie’

El slogan de la serie: "Cuanto más brilla el sol, más oscuras son sus sombras ", refleja bastante bien lo que veremos en la segunda temporada de esta maravillosa serie.

Pues se encargará de mostrarnos los secretos y las dificultades a las que se ha enfrentado Luis Miguel a lo largo de su carrera.

La historia será presentada en dos líneas atemporales: El Luis Miguel de los 90´s, joven y con mucha energía. Pero con la intriga de saber dónde se encuentra su madre. El Luis Miguel maduro que es hoy en día, lleno de éxitos pero a la vez de vacíos personales.