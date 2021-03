La demanda se deriva de “inconsistencias, cosas raras que sucedieron y no me dieron explicación”, señaló Jessica Franco Landero, viuda de 'Sax'

En unos días, la familia de ‘Sax’, exintegrante de ‘La Maldita Vecindad’, interpondrá una demanda contra el hospital y los doctores que lo atendieron por complicaciones derivadas del Covid-19.

Jessica Franco Landero, viuda de Eulalio Cervantes Galarza, ‘Sax’, acusa que el músico no murió a causa del coronavirus, sino por negligencia médica.

La mujer argumenta que además de negarse a seguir dándole un tratamiento que llevaba desde hace un año por una bacteria que se alojó en su cuerpo, identificaron errores e incluso padecimientos que el saxofonista de 'La Maldita Vecindad' no tenía cuando ingresó al nosocomio, los cuales, asegura, no están relacionados con el Covid-19.

“Son muchas inconsistencias, cosas raras que sucedieron y no me dieron explicación”

Jessica Franco Landero, viuda de Eulalio Cervantes Galarza, ‘Sax’

Viuda de 'Sax' acusa: Los doctores "lo estaban sobre infiltrando"

Jessica Franco señaló que pese a haber entregado a los médicos el expediente clínico de su esposo y los medicamentos que debía tomar por la bacteria que tenía en el cuerpo, sólo accedieron a seguir con el tratamiento cuando habló con el director y otras autoridades de la clínica, aunque su aplicación tuvo errores.

“El sábado, un día antes de morir, rogué que le dieran sus medicamentos. Les dije que martes y viernes le tocaba hemodiálisis, y lo metieron también el lunes, entonces lo estaban sobre infiltrando y se le bajó la presión”

Jessica Franco Landero, viuda de Eulalio Cervantes Galarza, ‘Sax’

'Sax':tenía una fractura de costilla. Su viuda cuestiona: "¿De dónde salió? ¿Se les cayó?"

La viuda de 'Sax' aseguró que el cambio en la salud de su marido fue casi inmediato tras retomar el tratamiento.

"Y no me lo van a creer: horas después se sentía mejor y me llamó, pero ya era demasiado tarde. En la madrugada del domingo falleció"

Jessica Franco Landero, viuda de Eulalio Cervantes Galarza, ‘Sax’

Asimismo, Franco Landero señaló que durante su estancia en el hospital, 'Sax' habría sufrido una fractura de costilla, pues antes de su ingreso no la tenía.

“Me dijeron que le dolía mucho su cuerpo y tenía fractura de costilla, ¿de dónde? Cuando lo llevamos al hospital ni siquiera quiso que lo cargáramos, él bajó por su propio pie. ¿De dónde salió esa fractura? ¿Se les cayó?"



Jessica Franco Landero, viuda de Eulalio Cervantes Galarza, ‘Sax’

Jessica Franco aseguró que el principal objetivo de la demanda contra el hospital y los médicos que resulten responsables no es obtener dinero, sino que se haga justicia.

Yo no quiero dinero. Para qué si eso no me lo va a regresar, pero debe haber un castigo para el culpable de la negligencia. Además, tengo otra duda. Jessica Franco Landero, viuda de Eulalio Cervantes Galarza, ‘Sax’

