Sergio Mayer asegura que Luis Miguel no es tema en su matrimonio con Issabela Camil

Sergio Mayer habló sobre el noviazgo que tuvieron en su juventud entre su esposa Issabela Camil y Luis Miguel.

En ‘Luis Miguel, la serie’ se ha retratado la relación amorosa que hubo entre el cantante mexicano e Issabela Camil, la cual duró siete años.

Tras la polémica que se ha generado, Sergio Mayer aseguró que el famoso nunca ha sido una sombra en su matrimonio con la actriz.

Sergio Mayer: “Luis Miguel nunca ha sido sombra”

El programa ‘Ventaneando’ cuestionó a Sergio Mayer sobre la relación que mantuvo en su juventud su esposa Issabela Camil con Luis Miguel.

Luego de que en ‘Luis Miguel, la serie’ Camila Sodi fuera la encargada de darle vida a la actriz quien fue calificada por el cantante como el amor de su vida.

En el video Sergio Mayer destacó que Luis Miguel nunca ha sido un tema en su matrimonio.

“Para mí nunca ha sido sombra, ni es un tema. No tiene por qué hacerme ruido” Sergio Mayer

El diputado señaló que cuando el conoció a Issabela Camil su relación con Luis Miguel ya había llegado a su fin y no fue algo que le afectó.

“Yo no sé ni conozco cómo esté ni su vida y no me interesa, pero yo tengo una familia, soy feliz. No sé a qué se refieren con sombra, jamás ha habido ese tema y todos tenemos nuestra historia, yo también tengo una historia” Sergio Mayer

Sergio Mayer puntualizó que los dos tienen una historia, pero gracias a ella han podido establecer un gran matrimonio.

“Gracias a eso hoy estamos juntos y hay que valorar y agradecerlo, yo le agradezco a la vida que la haya puesto en mi camino” Sergio Mayer

Sobre si Issabela Camil fue consultada para poder aparecer en ‘Luis Miguel, la serie’, el diputado señaló no le preguntaron.

“No se le pidió autorización y ella no hubiera dado ninguna autorización. Mi mujer es una dama, jamás hubiera hablado ni hablará de absolutamente nada. Parte de la serie es ficción y ya, no hay nada más que decir al respecto” Sergio Mayer

Cabe señalar que en la serie Camila Sodi interpreta a ‘Erika’, haciendo referencia al nombre real de Issabela Camil: Erika Ellice Sotres Starr.

Sergio Mayer asegura que su suegra fue quien le presentó a Issabela Camil

En el video Sergio Mayer reveló que su relación con Issabela Camil comenzó gracias a su suegra, ya que ella los presentó.