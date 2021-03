Agencia de Nath Campos pide mucho dinero por asistir a los programas

Las producciones de los programas ‘Acércate a Rocío’ y ‘Mimí Contigo’ se habían acercado A Nath Campos, pero su agencia les pide una fuerte suma.

Tras denunciar al youtuber Rix por abuso sexual, varios programas han buscado a Nath Campos para que de su versión de los hechos. Pero la famosa ha decidió no asistir a ninguna emisión de espectáculos para no manchar su caso.

Sin embargo se reveló que la Agencia que maneja a la famosa ha tomado el interés que existe, para pedirle a las diferentes producciones una jugosa suma de dinero para que puedan tener a Nath Campos.

Programas deberían de pagar una “generosa” cantidad a cambio de contar con la presencia de Nath Campos

Gabriel Cuevas reveló que la producción del programa ‘ Acércate a Rocío ’ se había acercado a Nath Campos para que acudiera a la emisión de Rocío Sánchez Azuara y de esta manera presentar casos actuales y de los que todo el mundo habla.

Sin embargo se habían llevado un fuerte sorpresa cuando la Agencia que representa a la influencer les pidió una jugosa suma por su participación.

“Ahí les va el chisme; pues que la agencia le contestó la petición a la producción de Rocío Sánchez Azuara, que la han buscado para que vaya al foro en este espacio que se acaba de estrenar la semana pasada y la agencia dijo, ‘Nath sí va, siempre y cuando ustedes nos den una generosa cantidad, un detallito” Gabriel Cuevas

En el programa ‘Fórmula Espectacular’ Gabriel Cuevas estalló contra la Agencia pues aseguró que lo único que están logrando es que se manche la lucha de Nath Campos.

“Se me hizo lo más incongruente después de una causa que Nath Campos ha venido llevando, ha sido muy selectiva con los medios de comunicación; no a todos los medios ha querido atender. Pero, pedir dinero para presentarte en un programa de televisión es lo más bajo” Gabriel Cuevas

El periodista destacó que la producción de ‘Acércate a Rocío’ no es la única que se ha acercado a la youtuber, pues la emisión ‘ Mimí Contigo ’ también querían contar con la presencia de la famosa.

Gabriel Cuevas puntualizó que desconoce si Nath Campos este al tanto de que su Agencia está pidiendo grandes cantidades de dinero para asistir a los programas, algo que va en contra de la causa que esta reflejando en sus redes sociales.

“Este tipo de movimientos hay que cuidarlo mucho, ser congruentes con el discurso, y pedir dinero… No sé si Nath Campos lo sepa porque luego pasa que las agencias se quedan con el dinero. De repente pasan este tipo de cosas y las agencias cobran hasta por la sonrisa. Argumentaron que también la ha buscado Mimí Contigo pero que no han ido por este tema” Gabriel Cuevas

Flor Rubio también mostró su molestia y destacó que es una “estupidez” lo que esta haciendo la Agencia de la influencer.