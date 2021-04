"Es una mentirosa compulsiva" señaló Samantha Markle sobre Meghan Markle, la esposa del Príncipe Harry.

Después de que Meghan Markle hiciera fuertes declaraciones sobre su contexto familiar con su media hermana Samantha Markle, negando vínculo afectivo, esta estalló en su contra desmintiéndola y tachándola de mentirosa.

No es un secreto que Meghan Markle no tenga una buena relación con su media hermana Samantha Markle, pues esta última ha declarado multiplicidad de veces en contra de lo “doble cara” que es la esposa del Príncipe Harry.

En esta ocasión, en una entrevista exclusiva para el programa ‘Suelta la sopa’, Samantha expone la situación de Meghan Markle con la familia real y le llama “mentirosa compulsiva”.

Desde la expectativa de Samantha Markle, Meghan hizo lo correcto al no ir al funeral del Príncipe Felipe , pues "ella fue quién fracturó a la familia real", además comentó que es posible que debido a las declaraciones que hizo sobre la realeza británica, se acelerara la muerte del abuelo de Harry .

Samantha Markle arremete contra su media hermana Meghan Markle

En un pequeño adelanto publicado por el programa ‘Suelta la sopa’, se puede ver a Samantha Markle dando fuertes declaraciones hacia la Duquesa de Sussex.

“Ella quiere ser el centro de atención cada vez que tiene una oportunidad en los medios pero ella sabe que no es bienvenida allá, que la justicia verá que ella es una mentirosa compulsiva”. Samantha Markle.

Declaraciones de Meghan Markle pudieron haber sido causantes de la muerte del príncipe Felipe

En un fragmento publicado sobre dicha entrevista que se realizó a la media hermana de Meghan Markle, esta señala que la mejor decisión que pudo haber tomado la pareja es que ella no asistiera al funeral del Príncipe Felipe , pues considera que sus declaraciones rompieron el corazón de la familia y la fracturó. Además, señaló que las declaraciones sobre lo "horrible" que fueron sus días con la familia real y después de hablar sobre el "racismo" hacia su hijo , puedieron haber sido las causantes de que la muerte del Principe Felipe se acelerara .

A ella le encanta llamar la atención pero sabe que no es bienvenida allá.... me gustaría que Harry pudiera hablar con su familia sin la presencia de Meghan, pues ella lo ha influenciado mucho, ella no está lidiando con la realidad. Ambos necesitan mucha consejería, honestamente el Príncipe no luce feliz. Samantha Markle.

En forma de adelanto, Vanessa Claudio, quien entrevistó a Samantha Markle, explicó que en la segunda parte de la coversación, habla sobre el "asesinato" con la prensa sobre los personajes de la familia real como se conocen publicamente. Por otra parte, considera que cuando se rompió el clan de "los fabulosos cuatro" y las cosas no salieron como Meghan planeaba volteó la historia y nombró racista a la realeza británica .

Finalmente, explicó que no era justo que Meghan Markle fuera al funeral del Príncipe Felipe, pues ella los atacó . Por lo que considera que esta pudo haber sido la razón por la que se aceleró la muerte de Felipe de Edimburgo .

¿Por qué empezó la pelea entre Samantha y Meghan Markle?

La reciente pelea entre las medias hermanas surgió cuando Meghan Markle declarará en entrevista con Oprah Winfrey , que ella no podía hablar sobre Samantha Markle, porque hace años que no la ve, además, aseguró que fue criada como hija única .

Por otra parte, Samantha ha declarado en múltiples ocasiones que Megan es una “trepadora social” que una vez que conoció al Príncipe Harry se olvidó de su padre, Thomas Markle, y su familia. Por ello, decidió publicar un libro con su versión sobre la duquesa de Sussex, titulado “El diario de la hermana de la princesa Pushy”.

Después de que Meghan diera contundentes declaraciones sobre Samantha para el programa de Oprah, la media hermana la tachó de mentirosa y por medio de fotografías demostró que ambas fueron criadas juntas hasta por lo menos 1997.

Samantha y Meghan Markle Tomada de video