Jorge Van Rankin niega que perdió la exclusividad en televisora

Tras rumores de que a partir de mayo ya no tendría exclusividad, Jorge Van Rankin aclaró que solo están renegociando con el canal.

Una revista de espectáculos publicó que Jorge Van Rankin había perdido su exclusividad con televisora.

Lo que ponía en riesgo la grabación de la nueva temporada de ’40 y 20’ ya que el famoso se encontraba enojado.

Tras los rumores el conductor rompió el silencio y en entrevista aseguró que no fue despedido y que solo se encuentra renegociando con el canal.

Jorge Van Rankin: “No me quitaron la exclusividad, se acabó en septiembre y la estamos renegociando”

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Jorge Van Rankin habló sobre su situación con Televisa.

Tras los rumores de que perdió su exclusividad, el conductor destacó que desea que se informen mejor para no compartir datos falsos.

“Los quiero mucho, pero son unos zopen..., lo que pasa es que se informan mal, si se informaran bien, a mí no me quitaron la exclusividad, la mía se terminó en septiembre, se acabó ahí la exclusividad, yo haciendo la serie 40 y 20, pero tengo una extraordinaria amistad" Jorge Van Rankin

Jorge Van Rankin destacó que si habrá una nueva temporada de '40 y 20', pero las grabaciones se retrasaron pero continúan con los planes.

“Otra cosa en la que mintieron, es que terminamos la quinta y sexta temporada de 40 y 20, me habla el encargado y me invita a comer y me dice: 'Un exitazo la quinta, vamos a hacer la séptima y octava', para julio. La serie se atrasó por cuestiones de tiempo, pero comenzaremos en julio o agosto" Jorge Van Rankin

En su entrevista el conductor destacó que su salida de programa Hoy fue porque él ya se sentía cansado.

El presentador reveló que pidió desde que estaba Magda Rodríguez solo hacer las entrevistas.

“Si no, yo seguiré entrando y saliendo por aquí por la puerta 3, ahí me pueden encontrar cuando vengo los martes a Hoy y a hacer mis entrevistas antes” Jorge Van Rankin

Jorge Van Rankin puntualizó que no se encuentra enojado con la publicación, pero señaló que están mal informados ya que se encuentran renegociando.