VIDEO: Gloria Trevi da tremendo susto a su esposo

Pese a que Gloria Trevi echó a perder su broma, su esposo Armando creyó que había perdido el conocimiento.

Gloria Trevi y Armando Gómez superaron su crisis matrimonial, esa de la que se habló tanto a principios de este 2020, por lo que hoy están mejor que nunca, su relación sigue fortaleciéndose y es que los dos se propusieron estar juntos muchos años más, ¿cuál es su secreto? Además de trabajar en una buena comunicación, el humor es un factor importante.

Además de pareja, son mejores amigos, su química sigue siendo tan fuerte como el primer día. Lo vuelven a dejar claro y es que en los últimos días se han divertido como niños, se juegan bromas que terminan en besos y abrazos.

Ahora fue Gloria Trevi quien hizo sufrir a su esposo Armando Gómez, a quien le jugó una mala broma, misma que compartió en su cuenta de Instagram donde la sigue más de 4 millones de personas.

La broma consistió en hacerle creer a su marido que había perdido el conocimiento. Verás, la artista se tumbó al suelo en espera de que Armando se hiciera presente. En su mente lo visualizó corriendo a su rescate. Gritando de la desesperación y casi pasó… Él la vio en el suelo y antes de poder acercarse, ella se dobló de la risa…

“Te la bañaste”, le reclama Armando mientras Gloria Trevi se carcajea: “Perdón, debí aguantarme un poquito más”, escribe junto al video que no tardó en generar en reacciones: “Hasta yo me asusté y eso que no sabía que era broma”, “Ni modo. Ella es una diablillo”, “Yo opino que otra broma más”, “No aguantaste nada”, “No paro de verla”, “Ten tu corona por ser la reina de las bromas”, “Pobre, casi se infarta”, “Me hiciste el día”, “Mas que la broma, amé tus pies”, “Sí se asustó”, “No conocía un ataque de risa tuyo”, se lee entre comentarios.

La historia de amor entre Gloria Trevi y Armando Gómez

Gloria Trevi conoció en el peor momento de su vida a Armando Gómez, quien se convirtió en su héroe cuando ella estuvo en la cárcel acusada de conspirar con Sergio Andrade. Él fungió como su abogado.

Nunca la dejó sola. Inevitablemente se enamoraron y hasta el día de hoy llevan diez años de casados, además de ser pareja, Armando es el manager de la cantante. Tienen un hijo en común llamado Miguel.