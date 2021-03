Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son un de las parejas más seguida en redes sociales

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han dejado claro que están más enamorados que nunca, tras celebrar su primer año de casados.

Es evidente que la pareja disfruta cada día más de su matrimonio; sin embargo, la hija de Ricardo Montaner se sinceró y confesó durante una entrevista en el programa argentino La peña de morfi, los aspectos buenos y negativos de vivir junto a Camilo, ya que al parecer no todo es miel sobre hojuelas.

En una entrevista Evaluna intérprete de "Me liberé" señaló que lo peor de vivir en la misma casa es el horario de sueño de Camilo, quien acaba de unirse a La Voz México como coach, sufre de una somnolencia excesiva.

"Camilo se duerme muy rápido. Es un poco narcoléptico. No puede atender muchas reuniones de amigos porque se queda dormido" Evaluna

De inmediato Camilo se defendió y recordó un episodio que vivió junto a Evaluna en un restaurante al que acudieron para celebrar su cumpleaños, en el que antes de dar las 12 de la noche el ya quería irse a dormir.

"En mi defensa, la noche antes de mi cumpleaños, que yo creo que es de la que está hablando ella, fuimos a cenar y era un restaurante muy oscuro, con la luz muy bajita y la música..." Camilo

Evaluna revela que es lo que más le gusta de vivir bajo el mismo techo con Camilo