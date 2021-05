Eleazar Gómez evita irse de fiesta para limpiar su imagen: Gabo Cuevas

Gabo Cuevas reveló que Eleazar Gómez se ha negado a aparecer en antros porque no quiere que su imagen se vea nuevamente afectada.

Con motivo a la celebración del Día de las Madres, Eleazar Gómez regresó a Instagram en donde presumió que se encontraba en una reunión familiar.

Gabo Cuevas reveló que el actor se había negado a asistir a fiestas en antros ya que quiere limpiar su imagen y no verse involucrado en nuevos escándalos.

Gabo Cuevas: “Me enteré de que lo han invitado a irse de fiesta y no quiere. Él ha tenido problemas de adicciones”

En el programa radiofónico ‘Fórmula Espectacular’ se habló sobre el regreso de Eleazar Gómez a las redes sociales al aparecer en una reunión familiar.

Con motivo del 10 de mayo el actor se mostró con su hermana Zoraida Gómez , su mamá Melissa Sánchez y doña Rosalba Ortiz.

Durante la emisión Gabo Cuevas puntualizó que Eleazar Gómez había sido invitado a ir de fiesta y de antro, pero él se había negado porque quiere limpiar su imagen.

“Me enteré de que lo han invitado a irse de fiesta y él no quiere. Recuerden que él ha tenido problemas de adicciones, y quieras o no la cocaína ahí está, la marihuana también. Él si va a antros se lo patrocinan por imagen, pero yo creo que está cuidando la imagen” Gabo Cuevas

Por su parte Analu Salazar, expresó que por el momento ninguna marca estaría interesada en que se le vinculará con Eleazar Gómez.

“Pon tu que lo contrataran para eso y le regalaran todo. No habría una marca que quisiera estar ligada a un problema de ese tamaño” Analu Salazar

Flor Rubio: "Estudiaron bien la forma en que Eleazar podría reaparecer porque lo hicieron en un ambiente familiar"

Flor Rubio fue más contundente y aseguró que se encuentran trabajando en la imagen del actor y por eso su primera aparición en redes fue con su familia.

En ese sentido destacó que no se le puede relacionar a Eleazar Gómez con ambientes de fiesta y alcohol.

“Él no puede ligarse ni a antros ni a alcohol ni a cigarros, no le conviene. Estudiaron bien la forma en que Eleazar podría reaparecer porque lo hicieron en un ambiente familiar, rodeado de su mamá, madrina, hermana, es una forma de dar un primer paso para que la gente vea de qué manera está avanzando la vida de Eleazar” Flor Rubio

La también conductora destacó lo importante que fue que apareciera con su familia, después de salir de la cárcel.

“El subtexto de esa imagen es que se está rehabilitando en medio de un contexto familiar. Imagínense si hoy estuviéramos hablando que el regreso de Eleazar fue en un antro. ¿Qué diríamos? No aprende, ¿cómo es posible? ¿Qué está haciendo en un antro en lugar de rehabilitarse?” Flor Rubio

Flor Rubio puntualizó que hasta el momento se ha cuidado bien la imagen del famoso, tras aceptar que golpeó a su novia Tefi Valenzuela.

“En cambio, los comentarios que estamos haciendo son buenos, porque más allá que no le quitamos peso a lo que hizo con Tefi Valenzuela, esta imagen nos evoca un ambiente familiar y sano que eso es lo que necesita para rehabilitarse” Flor Rubio

La presentadora señaló que Eleazar Gómez tiene que ser muy inteligente si lo que quiere es reconstruir su imagen y retomar su carrera como actor.

“Entonces él no se puede dar el lujo de subir historias ahorita en un antro porque lejos de ayudarle le va a perjudicar y me imagino que él lo que quiere es reconstruir lazos, reconstruir una forma de poder regresar a trabajar, no de forma inmediata, pero sí a mediano plazo. Tendrá que hacerlo poco a poco y con mucha inteligencia. No se puede equivocar si quiere retomar su vida profesional” Flor Rubio

Antes de finalizar el tema, Analu Salazar señaló que el famoso deberá someterse a terapias psicológicas de por vida.