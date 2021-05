Edith Márquez confiesa que la discriminaban en Timbiriche por no tener dinero

Edith Márquez declaró en una entrevista que durante su estancia en Timbiriche sufrió discriminación por parte de sus compañeros.

Timbiriche fue uno de los grupos musicales con mayor éxito durante la década de los 80's y los 90's.

En esa época, todos los niños y niñas soñaban con formar parte de Timbiriche, banda que se dedicaba a producir música pop latina.

Ese mismo fue el sueño de Edith Márquez, ex integrante de Timbiriche, quien entró al grupo justo después de la salida de Sasha Sokol.

Pero tal parece que los otros ex integrantes de Timbiriche no le dejaron las cosas tan fáciles a Edith.

Pues ella ha misma ha confesado que sufrió discriminación por parte de sus compañeros de Timbiriche.

Edith veía los actos de discriminación como "Travesuras de niños"

Fue en una entrevista para el programa matutino "Venga la Alegría", que Edith Márquez confesó la discriminación que sufrió.

Así como lo que sus compañeros de Timbiriche le hacían sentir con esta clase de actos.

Durante la entrevista, la cantante confesó que en ese tiempo ella veía como "travesuras de niños" los actos de discriminación, pero admitió que en el fondo le afectaban.

Timbiriche forma parte de mi pasado y de mi carrera, muy importante. Yo les aprendí muchas cosas a ellos. En aquél entonces yo decía ‘ay, me desconectan el micrófono y me ponen el extinguidor debajo de la bota’, pues eran travesuras de seis chavos más que estaban de gira todo el tiempo. Estábamos juntos todo el tiempo, yo entré a formar parte de ese grupo donde eran como hermanos, y de pronto yo era el patito feo de la fiesta.” Edith Márquez.

Algunos de los momentos que recordó la cantante fueron durante la obra de Vaselina

Algunos de los momentos en los que Edith recuerda haber sufrido discriminación, fue durante la obra de Vaselina que presentaron los integrantes de Timbiriche.

Entonces la cantante afirmó que le hacían "bullying" , el cual ha existido desde siempre.

"Me decían: 'salte del camerino, aquí están los puros personales' O sea el famoso bullying existe desde siempre, Edith Márquez.

Márquez también reconoció que varios de los comentarios negativos que le llegaron a hacer tenían que ver con el dinero.

La cantante también confesó que por ser una niña, esos comentarios le llegaron a afectar.

"Entonces era la que 'ay pobrecita, 'su payasito este del super', o 'no trae dinero', 'no trae chofer'. Cosas que en su momento por ser una niña me llegaron a afectar." Edith Márquez.

Además de eso, Edith Márquez también declaró que durante el tiempo que estuvo integrada en la banda, nunca fue escuchada.

"Yo por ejemplo llegaba temprano a la obra de Vaselina y decía: 'ay por favor Julissa, llegué temprano, ¿no me puedes escuchar? Y decía: 'ahorita, es que tengo juntas' y no sé qué" Edith Márquez.

A pesar de la discriminación, Edith no se detuvo para cumplir su sueño

Finalmente, Edith Márquez declaró que la discriminación no solo era en contra de ella, sino que era en contra de toda su familia.

Sin embargo, eso no la detuvo para cumplir su sueño de convertirse en artista.