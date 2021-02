Damián Alcázar reiteró su apoyo hacia AMLO y aseguró que en otros sexenios las muertes por coronavirus serían el doble.

Son varios los famosos que muestran su apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, unos llegan a llamar la atención más que otros por sus argumentos, como Damián Alcázar, que en días recientes dio de qué hablar al reiterar su apoyo hacia AMLO y asegurar que en otros sexenios las muertes por coronavirus serían el doble.

Fue en una entrevista que otorgó a la escritora, Elena Poniatowska, que el reconocido actor, Damián Alcázar mencionó que en otros gobiernos la pandemia de coronavirus hubiera ocasionado más muertes e incluso aumentado la deuda externa.

“Imagino que si esta maldición que hemos creado nosotros, llamada coronavirus, nos hubiera agarrado en gobiernos anteriores, ya hubiéramos doblado muertes y deuda externa. (…) En México, sin López Obrador, serviría para hacer los grandes negocios de siempre”. Damián Alcázar

Damián Alcázar reafirma su apoyo a AMLO

Si existe alguien que no duda en reafirmar su apoyo hacia AMLO, es Damián Alcázar, ya que no es la primera vez que lo manifiesta, no obstante, en dicha entrevista enfatizó en que "hizo muy bien" en votar por López Obrador.

Y es que, el protagonista de ‘La Ley de Herodes, ‘El Infierno’ y ‘La Dictadura Perfecta’, indicó que AMLO se esfuerza por darle a los ciudadanos respeto.

“Tengo la certeza de que hice bien al votar por Andrés Manuel y confiar en una buena persona que se esfuerza por dar a la gente eso que nunca hemos tenido: respeto. Quiero colaborar para sacar a los mexicanos de esa hambruna milenaria en la que estuvimos metidos”. Damián Alcázar

Entre las razones con las que defiende su apoyo a AMLO, el también productor, detalló que desde niño conoció las necesidades de los campesinos, por lo que “desde un principio” escogió a quien “darles la mano”, refiriéndose a los que “se están desbarrancando en la miseria” .

Es así que Damián Alcázar reconoció que AMLO se esfuerza por "la clase más abandonada” y argumentó que los obreros ganan mejor que en gobiernos anteriores.