México.- El actor y simpatizante de Morena Damián Alcázar grabó un video en redes sociales en el que reitera su apoyo al presidente AMLO.

El video fue compartido a través de las cuentas de Twitter de los también simpatizantes de Morena, el productor Epigmenio Ibarra y de la directora de la agencia de noticias Notimex, Sanjuana Martínez.

Alcázar cuenta que lo han estado involucrando en noticias falsas sobre su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no explica a qué información se le vinculó.

El actor recuerda que votó por el tabasqueño y opina que en año y medio de gobierno, López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en años.

“Para esos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles que crean las 'fake news', a mí no me metan en sus cosas, yo vote por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que sigue siendo el mejor presidente en muchísimos años”.

Alcázar comenta que López Obrador ha hecho acciones por los mexicanos como ningún otro presidente lo hizo y confirmó que lo seguirá apoyando porque está gobernando como un “verdadero hombre”.

“Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo a pesar de todos ustedes. Pero a mí no me metan, n o me metan en sus fake news. Yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre”.

Damián Alcázar. Actor