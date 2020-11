Amanda Miguel y Diego Verdaguer integran una de las parejas más longevas del mundo del espectáculo

Amanda Miguel acudió como invitada al programa ‘Tu-Night’ que conduce Omar Chaparro y dejó entrever que para tener un matrimonio tan longevo "ha perdonado" las infidelidades de su marido Diego Verdaguer.

La cantante Amanda Miguel abrió su corazón y confesó que pese a las infidelidades de Diego Verdaguer, ella jamás le pagaría con la misma moneda.

El matrimonio de Amanda Miguel y Diego Verdaguer ha dado mucho de qué hablar a lo largo de su historia. Por ello Omar Chaparro preguntó:

“¿Ha hecho algo Diego Verdaguer que te hayan dado ganas de pagarle con la misma moneda?" Omar Chaparro

A lo que ella respondió:

“Sí, pero yo sería capaz. Yo a mi marido nunca le he sido infiel y nunca le sería infiel” Amanda Miguel

Al parecer, Amanda Miguel no se arrepiente de haber perdonado las fallas de Diego en su matrimonio. “De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría”, confesó.

Omar Chaparro no daba crédito a las palabras de Amanda Miguel y es que él jamás se imaginó que la argentina terminaría siendo tan honesta con sus respuestas, por lo que trató de romper el momento incómodo haciendo una broma.

Video de la entrevista a Amanda Miguel