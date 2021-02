Alejandro Fernández ansia ver, abrazar y besar a su primera nieta

Alejandro Fernández está entusiasmado y feliz por convertirse en abuelo de una hermosa niña que espera su hija Camila.

A un día de que Camila Fernández anunciara con bombo y platillo que está embarazada, su padre Alejandro Fernández brinda sus primeras declaraciones al respecto, dice no estar molesto ni incomodo por las especulaciones alrededor ya que convertirse en abuelo por primera vez lo hace sumamente feliz.

Vía Instagram, retomando la portada de la revista ¡Hola!, medio al que Camila Fernández y Francisco Barba vendieron la exclusiva, Alejandro Fernández dice estar feliz porque se ha dado a conocer públicamente que este 2021 se convertirá en abuelo, por lo que disfrutará al máximo esta etapa de su vida haciendo a un lado las habladurías ya que su deseo más grande es estar frente a frente con su nieta, cuyo nombre aún no se ha revelado.

"Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano” Alejandro Fernández. Cantante

Y finalmente el cantante Alejandro Fernández felicita a su hija Camila y su yerno Francisco, quien dice pasará a ser uno mas de la familia ahora que le dará una nieta.

“¡Felicidades Camila! ¡Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino” Alejandro Fernández. Cantante

Camila Fernández y Francisco Barba esperan a su primera hija

Esta semana Camila Fernández dio a conocer que está embarazada. Espera a su primera hija fruto de su relación con Francisco Barba, con quien contrajo matrimonio el primero de agosto de 2020 tras siete meses de noviazgo.

Como te informamos, la sorpresiva boda se llevó a cabo en medio de la pandemia por coronavirus, por lo que Camila fue sumamente criticada ya que no quiso aplazar el evento aún cuando ponía en riesgo su salud y la de sus invitados, acción que desató rumores sobre un posible embarazo, el cual se negó a confirmar debido a que era su asunto y su vida privada.