Los X-Men podrían aparecer en 'Doctor Strange 2'

De acuerdo con reportes, los X-Men de Fox tendrían una aparición especial en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Parece que a Disney ya le está gustando eso de hacer crossovers, un nuevo rumor señala que los X-Men de Fox aparecerían en 'Doctor Strange 2' (también conocida como 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'), siendo la intención de Kevin Feige de unir todos los proyectos de Marvel y expandir el llamado multiverso. Puedes leer: Funko festeja 20 años de la película de 'X-Men' con figuras especiales Estamos hablando de los personajes que aparecieron en las películas originales de los X-Men en la primera década del 2000, no de aquellos que se vieron a partir de 'First Class'; lo que incluye al Profesor Xavier de Patrick Stewart, Magneto de Ian McKellen y Tormenta de Halle Berry. Sin embargo, de momento no se sabe si los actores y actrices hayan aceptado tener una participación especial en 'Doctor Strange 2', principalmente porque varios de ellos, como Patrick Stewart, señalaron que habían terminado su recorrido con los mutantes. X-Men Disney Recomendamos: VIDEO: Reunión de los X-Men es interrumpida por Deadpool Hugh Jackman no regresaría para el cameo de X-Men en 'Doctor Strange 2' Obviamente al darse a conocer que existe la posibilidad de ver a los X-Men originales del cine en 'Doctor Strange 2' muchos han señalado que podría ser el regreso de Hugh Jackman como Wolverine; lamentablemente, esto podría no concretarse. Aunque Jackman en su momento señaló que retomaría a Wolverine sólo si los X-Men se encontraban con Los Vengadores, con forme ha pasado el tiempo, el actor se ha desmarcado de esa declaración, no mostrando interés en volver a portar las garras de adamantium. Wolverine Disney Lee esto: VIDEO: Hugh Jackman celebra 20 años de 'X-Men' peleando con Wolverine Desde el estreno de 'Logan' en 2017, el actor australiano está enfocado en otros proyectos que poco o nada tienen que ver con los superhéroes, tal es el caso de sus presentaciones musicales y stand-up en vivo que hace a lo largo del planeta. De igual manera, Disney poco a poco se ha ido distanciando de la idea de tener a Hugh Jackman como Wolverine en el MCU, tanto así que hay varios reportes que informan que el estudio lleva un buen rato revisando candidatos para que tomen el papel del "Mejor en lo que hace". Con información de Small Screen.