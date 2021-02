Martin Scorsese se lanza en contra de las plataformas de streaming

Martin Scorsese asegura que las plataformas de streaming devalúan el cine



Una vez más Martin Scorsese se encuentra en el ojo del huracán tras dar una serie de críticas en contra de las plataformas de streaming pues, de acuerdo con su opinión, estas devalúan el cine ante el concepto del contenido.

En la más reciente publicación de la revista IndieWire, Martin Scorsese publicó un ensayo el cual está escrito en honor al cineasta Federico Fellini en donde, además de desbordarse en elogios a quien él considera un maestro, no han faltado una serie de argumentos críticos en contra de las plataformas de streaming.

Martin Scorsese ha hecho unas declaraciones bastante interesantes sobre las plataformas de streaming y el modelo de consumo actual del cine.



Abro hilo para hablar detenidamente de varios de sus parrafos. ⬇️ pic.twitter.com/XAAzYaHBRZ — 🎬 Reflexionando_Series 🎥 (@ReflexionandoS) — 🎬 Reflexionando_Series 🎥 (@ReflexionandoS) February 17, 2021

De acuerdo con las opiniones de Scorsese, el cine se ha ido devaluando al solo considerarlo contenido dentro de las plataformas de streaming pues, antes era utilizado como una forma de hacer arte pero ahora solo se ha ido haciendo de manera más comercial, englobando series y contenidos para YouTube; es decir que se ha visto ”eclipsada por un agresivo modelo de negocio” .

Martin Scorsese está en contra de los algoritmos del streaming

Otra de las cosas que Martin Scorsese criticó dentro de su ensayo, fueron los algoritmos de las plataformas de streaming que hacen recomendaciones a los usuarios con base en lo que han visto últimamente, ya que esto no tiene necesariamente un cambio para la industria.

“Los algoritmos por definición se basan en cálculos que tratan al espectador como un consumidor y nada más” Martin Scorsese

Cabe destacar que recientemente, Scorsese ha firmado un acuerdo con Apple TV+ en donde se estrenará su mas reciente proyecto: ‘Killers of the Flower Moon’ y, el año pasado se estrenó ‘The Irishman’ a través de Netflix y, aunque admite su beneficio con las plataformas de streaming, se ha pronunciado en contra del modelo de negocio del entretenimiento.

“Si los algoritmos sugieren más visionados en función de lo que ya has visto, y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué efecto tiene eso en el arte del cine?" Martin Scorsese