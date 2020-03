Los Guardianes de la Galaxia aparecerían en 'Thor: Love and Thunder'

En entrevista, Vin Diesel, interprete de Groot, reveló que los Guardianes de la Galaxia tendrán una participación en 'Thor: Love and Thunder'.

'Thor: Love and Thunder' continua sumando personajes; además de tener al Dios del Trueno, el regreso de Jane Foster, Valkyrie y a Christian Bale como villano, la película contará con la participación especial de los Guardianes de la Galaxia.

Guardianes de la Galaxia Marvel/Disney

Lo anterior lo reveló Vin Diesel en una entrevista con motivo de la promoción de su nueva película, 'Bloodshot', ahí el actor mencionó que Taika Waititi (director de 'Thor: Love and Thunder') le reveló que su filme incorporará a algunos de los Guardianes.

Lamentablemente, el también protagonista de 'Rápidos y Furiosos', no mencionó a quienes veríamos en la película; aunque es seguro que Groot aparecerá, pues Diesel es quien le da voz al árbol viviente. La cuarta película de Thor se estrenará en noviembre del 2021.

Thor y se unió a los Guardianes al final de 'Avengers: Endgame'

Muchos fans ya sospechaban que los Guardianes de la Galaxia estarían relacionados con 'Thor: Love and Thunder', luego que el hijo de Odín se sumara a la tripulación del Milano al final de 'Avengers: Endgame'; dando a entender que podríamos verlos juntos próximamente.

Aún más, a su regreso a la franquicia de Star-Lord, James Gunn aseguró que 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' se situará después de 'Love and Thunder', lo que ponía el escenario justo para una colaboración entre los héroes.

Avengers: Endgame Disney

La dinámica entre Thor y los Guardianes fue de lo más celebrado en 'Infinity War', mostrando el contraste de personalidades entre la seriedad e ingenuidad del Dios, con la desfachatez de Star-Lord y su equipo.

No se sabe el rol que jugarán los cazarrecompensas intergalácticos; pero es probable que sean relegados a un segundo plano, debido a que la historia girará en torno a Jane Foster.

Con información de Comic Book.