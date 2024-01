México.- Hoy todos están hablando del “comandante Borolas”, incluso en Twitter ya es trending topic, pero ¿sabes quién es? Aquí te lo explicamos.

El apodo correcto, para empezar, es "Borolas", un actor cómico mexicano que nació en 1922 en Morelia, Michoacán. Su nombre es Joaquín García Vargas.

Su caracterización era muy peculiar: un sombrero con bombín y un saco que le quedaba grande. Por su apariencia y por su humor slapstick -comedia física que se caracteriza por golpes y caídas- , algunos lo llegaron a comparar con el actor norteamericano, Charles Chaplin.

Su primera participación en una película fue en "Nosotros los rateros" en 1949 de Jaime Salvador. Sus trabajo fue desarrollado en la llamada "época de cine de oro mexicano".

García Vargas actuó en varias lado del actor Germán Valdez "Tin Tán", donde tuvo papeles secundarios. "La marca del zorrillo", "El bello durmiente", "Las locuras de Tin Tán", "El vizconde de Montecristo" fueron algunas de ellas.

La película más reconocida en la participó"Borolas" fue en "El rey del barrio" de Gilberto Martín Solares, quien formaba parte de la banda de rateros que lideraba "Tin Tán".

Acá puedes ver una escena donde actuó García Vargas:

Además de "Tin Tán" también colaboró con Mario Moreno "Cantinflas", Pedro Infante y Adalberto Martínez "Resortes" y con directores como Ismael Rodríguez y Alejandro Jodorowsky.

Su última aparición pública fue en un homenaje a "Cantinflas" luego de su muerte el 20 de abril de 1993.

Casi un mes después, el 13 de mayo, García Vargas falleció por un ataque cardiaco a los 71 años.

Su esposa fue Eva Bejarano y tuvo seis hijos.

Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el expresidente Felipe Calderón inició la "guerra contra el narcotráfico", la cual provocó que se desatara la violencia e inseguridad.

AMLO se rió que el 11 de diciembre de 2006, el día en que Calderón dio inició a este plan en Apatzingán, Michoacán, vistió un saco que parecía le quedaba grande. Así como al "Borolas".

Calderón le contestó a través de Twitter que en el gobierno de López Obrador han incrementado a 100 homicidios diarios, según sus datos, y que "no le quedaba el saco"

Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande.