A través de un video de YouTube, Vanessa Labios 4K -conocida por ser amiga de Las Perdidas- explica el pleito que tuvo con un policía de tránsito en León, Guanajuato.

Vanessa Labios 4K -de 35 años de edad- preocupó a sus seguidores luego de que denunció que había sufrido discriminación por parte de un policía y no dudo en grabar el momento.

Vanessa Labios 4K explica por qué tuvo un pleito con un policía de tránsito

El nombre de Vanessa Labios 4K -amiga de las connocidas como Las Robustas- se viralizó en las redes sociales luego de que denunció que habría sido víctima de discriminación por parte de un policía de tránsito.

En medio de las especulaciones sobre lo que había pasado con ella, Vanessa Labios 4K compartió un video de YouTube donde explicó su pleito con el policía de tránsito.

Vanessa Labios 4K reconoció que ella cometió una infracción al haberse dado la vuelta donde no debería.

Sin embargo, Vanessa Labios 4K destacó que no sabía que ahí no se podía dar la vuelta, porque no había ninguna clase de señalamiento.

En ese momento una patrulla la paró, Vanessa Labios 4K destacó que ella se había portado muy educada con el policía.

“La verdad, yo acepto que me di la vuelta donde no debería dármela. No había señalamiento de que no te puedes dar la vuelta, ahí por las oficinas, no había ningún señalamiento. Yo vi que venía la patrulla. Cuando doy vuelta me para la patrulla” Vanessa Labios 4K

Pero, todo cambio cuando el policía le pidió que bajará de su camioneta para hacer una revisión, algo a lo que Vanessa Labios 4K accedió.

No obstante, Vanessa Labios 4K relató que al bajar de la camioneta el policía cambio y los quería revisar a ellos y agarró de una mala manera a su acompañante Leo.

Fue en ese momento que Vanessa Labios 4K se alteró y empezó a grabar todo el altercado que tuvo con el policía.

Vanessa Labios 4K denunció que el policía se dirigía a ella como caballero, algo que no le molesta, pero considera que es una falta de respeto ya que ella se considera una mujer.

En su video de YouTube, Vanessa Labios 4K destacó que ella nunca le faltó el respeto al policía y considera que actualmente las personas ya saben cómo se deben dirigir a una mujer trans.

Vanessa Labios 4K consideró que el policía se dirigía a ella como caballero solo para molestarla.

Durante su discurso, Vanessa Labios 4K pidió que se les diera educación a los policías para que supieran como tratar a una persona de la población LGBTI+.

Vanessa Labios 4K puntualizó que ya quería terminar con el tema, pues afortunadamente no había pasado a mayores.

Este es el momento exacto en el que Vanessa Labios 4K tiene un altercado con un policía

Cabe recordar que fue la propia Vanessa Labios 4K que compartió un video donde denunció que un policía la había discriminado.

Vanessa Labios 4K compartió el momento en el que había sido detenida y aseguró que el policía le habría hecho comentarios discriminatorios.

En su video Vanessa Labios 4K exhibe como el policía se dirige a ella como caballero y no como mujer.

“Tú me estás hablando así, faltándome al respeto, porque yo soy una mujer trans y te deben educar en la Policía. Aquí quedó grabado que me estás diciendo caballero, y yo son una mujer trans que debes tratar con respeto” Vanessa Labios 4K

Las imágenes causaron indignación entre los seguidores de Vanessa Labios 4K, quienes mostraron su apoyo a la creadora de contenido.